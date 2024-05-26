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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 мая 2024 21:50
Метки: СССР   история   фото   
363
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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Corkscrew 2 часа назад
Комментарий к фото
У меня одного ощущение, что девочкам в передниках уже лет под тридцать?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5469 постов (5475 в горячем)

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