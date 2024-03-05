Автор:
05 марта 2024 09:43
Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности? Речь о водителях лесовозов, которые не закрепляют груз, о лестницах, которые держатся на честном слове, и о проводах таких запутанных, что через них не проберется даже электричество.
1. Вы только посмотрите, как эта мама-погрузчик поднимает своего малыша!
2. Главное, что осталось место зарядить телефон
4. Здравствуйте, мне нужно поменять лампочку
6. Не буду ничего закреплять, все равно скоро разгружать
7. "Начальник этих ребят сказал, что уже много лет использует этот прием"
8. Гильотина замедленного действия
9. Забрался установить кондиционер
10. Нарочно не придумаешь
12. Ну по крайней мере они тактично обошли знак
14. А как еще работать с электричеством, если не из бочки с водой
15. Самая длинная лестница в мире все это время была в Шотландии
16. С какой скоростью он ехал, и из чего сделан этот столб?
17. Кто-то ради адреналина прыгает с парашютом, а кто-то меняет лампочки
18. Здоровья этому господину
19. А если что-то пойдет не так, его падение смягчат высоковольтные провода
21. Не переживайте, этот поручень вас защитит от лопастей смерти
22. А, гравитация и скотч — что может быть надежнее?
23. Станция для промывки глаз, которая подарит тебе суперспособности. Ну как минимум конъюнктивит
24. Чистить обувь мойкой высокого давления — отличная идея, что может пойти не так?
25. "Как другие рабочие заряжали аккумуляторы". Розетки тоже в шоке
26. Когда у тебя обед, но лень спускаться
27. Как насчет партии в дженгу?
28. Когда хочешь помыть голову и высушить не отходя от кассы
30. Что-то там застряло в измельчителе, пойду гляну
31. Учимся на своих ошибках, смотрю
33. "Вот поэтому женщины и живут дольше мужчин"
34. Закон Мерфи ждет своего часа
35. БМВ: бодни меня вилкой
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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