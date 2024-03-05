FISHKINET
Сообщество Юмор 18489 постов • 3672 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Бессмертные среди нас: эти рабочие плевали на технику безопасности

Бессмертные среди нас: эти рабочие плевали на технику безопасности

Автор:
05 марта 2024 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аварии   глупость   техника безопасности   фейлы   
1129
36

Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности? Речь о водителях лесовозов, которые не закрепляют груз, о лестницах, которые держатся на честном слове, и о проводах таких запутанных, что через них не проберется даже электричество.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   аварии   глупость   техника безопасности   фейлы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Бэмсяра 44 минуты назад
Комментарий к фото
в принципе практически безопасно, на считая того, что лестница опирается на стекло, которое может лопнуть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Набирающие популярность в сообществах
Кубики
Кубики
Быстрее любого корабля. Подводная скоростная ракета «Шквал»
Быстрее любого корабля. Подводная скоростная ракета «Шквал»
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#машина#аварии#интересно#Китай#фильм#удивительно#новости
#животные#люди#автомир#факты#ДТП#кино#авто аварии#кот#Реакция#повезло
#Прикол#Юмор#история#позитив#забавно#интересное#Москва#СССР#нападение#США
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина 30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей 30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей 35 забавных и безумных случаев из жизни сотрудников техподдержки 35 забавных и безумных случаев из жизни сотрудников техподдержки Жуткие, смешные и безумные случаи из жизни сотрудников техподдержки Жуткие, смешные и безумные случаи из жизни сотрудников техподдержки 30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!» 30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!» 25 недальновидных строителей, которые просто пытались облегчить себе задачу 25 недальновидных строителей, которые просто пытались облегчить себе задачу

На что жалуетесь?

Вернуться