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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
24 мая 2024 21:39
Метки: СССР   история   фото   
280
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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518
Иван 12 минут назад
Я всегда не понимал. Почему Рига при Союзе была идеальной в отношении дорог, а сейчас такая просто убитая?
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4k
Едондер пуп Час назад
ХорошИ
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1k
ФЫВАПРОЛ 3 часа назад
Моя любимая страна. Меченого суку и беню эльцина в АД. И их приспешников.
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5k
Вадим Игнатьев 4 часа назад
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5k
Вадим Игнатьев 4 часа назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5454 поста (5444 в горячем)

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