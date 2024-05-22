30 уморительных котов, которых поймали на преступлениях

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Коты — хоть и милейшие, но крайне непредсказуемые создания. Порой они очень любят пошалить и совершить кошачьи преступления. Никогда не знаешь, когда они в очередной раз скинут со стола дорогую лампу, или своруют со стола кусок мяса. Взглянем на фото нашкодивших котеек, которыми поделились их хозяева.
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3. "Моя кошка сделала эту дырку в жалюзи. Не понимал, зачем она это сделала, пока не увидел это"
14. "Закрыл своего кота в ванной, пока готовил на кухне, потому что он постоянно ко мне лез. Месть была сладкой"
21. "Не хотел забрызгать шорты, пока купал кота. Снял их и оставил в комнате. Вот что увидел потом"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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