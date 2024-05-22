30 уморительных котов, которых поймали на преступлениях

Коты — хоть и милейшие, но крайне непредсказуемые создания. Порой они очень любят пошалить и совершить кошачьи преступления. Никогда не знаешь, когда они в очередной раз скинут со стола дорогую лампу, или своруют со стола кусок мяса. Взглянем на фото нашкодивших котеек, которыми поделились их хозяева.