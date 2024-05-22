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Сообщество Без кота и жизнь не та 2390 постов • 516 подписчиков подписаться
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30 уморительных котов, которых поймали на преступлениях

30 уморительных котов, которых поймали на преступлениях

Автор:
22 мая 2024 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные коты   
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Коты — хоть и милейшие, но крайне непредсказуемые создания. Порой они очень любят пошалить и совершить кошачьи преступления. Никогда не знаешь, когда они в очередной раз скинут со стола дорогую лампу, или своруют со стола кусок мяса. Взглянем на фото нашкодивших котеек, которыми поделились их хозяева.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные коты   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын 7 минут назад
"Ни афем ни фалею!" (с) Кот
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1719 постов (1662 в горячем)

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