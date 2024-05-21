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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
21 мая 2024 21:40
Метки: СССР   история   фото   
320
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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Anatolij Час назад
Ёлки-палки! За самокат на подшипниках мой огромный привет! У меня сначала звук вспомнился, а потом и все остальные чувства беззаботного детства. Когда из всех насущных проблем только и было, где надыбать подшипников, трубку медную для поджига, магния для взрывпакета и ещё много чего по мелочи.
Эх, годы - скороходы. Как там Высоцкого, "но что-то кони мне попались...."
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Killgrave Полчаса назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5452 поста (5440 в горячем)

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