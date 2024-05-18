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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
18 мая 2024 21:52
Метки: СССР   история   фото   
281
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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14  комментариев
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1k
Irena I. 8 часов назад
В интересное время мы живём... Смотрю через Инет российские каналы и по Первому демонстрируют Геннадия Хазанова - буквально сейчас в качестве некоего гуру.... Он же смеялся в открытую вместе с Макаревичем и прочми уродами над местными русскоязычными у нас в Прибалтике. Мы же для них не6люди.. Я просто удивилась. Его издёвки были злобными и крайне неприятными. У нас ему это никто не простит. Как? Как? как в свете нынешних событий это прокатывает?
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13k
MPEG-8 6 часов назад
Комментарий к фото
ПС-84 (пассажирский самолёт завода № 84).
Самолёт более известный как Ли-2 выпускавшийся по лицензии на выпуск Douglas DC-3 от США.
Снимок довоенный скорее всего.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5437 постов (5428 в горячем)

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