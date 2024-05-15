FISHKINET
Прощай, эпоха Прощай, эпоха 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили Дикая история вечно беременной спортсменки Дикая история вечно беременной спортсменки Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: неизвестный выстрелил в него, когда чиновник вышел пообщаться с народом Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: неизвестный... Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили... Почему мужчины живут меньше женщин Почему мужчины живут меньше женщин В США мужчине запретили держать лодку у своего дома В США мужчине запретили держать лодку у своего дома "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием Женщина похвасталась своей поездкой в магазин для взрослых Женщина похвасталась своей поездкой в магазин для взрослых Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра Кот и конь напугали друг друга Кот и конь напугали друг друга Сюжет угадывается с первых кадров Сюжет угадывается с первых кадров Кот наоборот: милая чилийская кроха, которая до жути пугает местное население Кот наоборот: милая чилийская кроха, которая до жути пугает... Такое разное подозрение Такое разное подозрение "Флаг России не входит в список разрешённых предметов": "Яндекс" запретил демонстрацию в такси патриотических символов, приравняв их к рекламе "Флаг России не входит в список разрешённых предметов": "Яндекс"... В душе мы все молодые В душе мы все молодые Утконос: здесь каждый факт — чудо природы Утконос: здесь каждый факт — чудо природы В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами Цыгане воруют вещи из контейнеров Цыгане воруют вещи из контейнеров
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
15 мая 2024 21:41
Метки: СССР   история   фото   
242
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Старичок 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5428 постов (5423 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1126610



Другие посты автора
Прощай, эпоха
Прощай, эпоха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Прикол#авто аварии#факты#кино#фильм#Китай#истории
#люди#машина#интересно#Юмор#ДТП#полиция#Автовсячина#США#кошка#екатеринбург
#животные#автомобили#история#интересное#аварии#забавно#кот#милота#драка#дети
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться