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«Ты ничего не перепутал?»: на Ямале директора школы-интерната обвиняют в жестоком обращении с учеником

«Ты ничего не перепутал?»: на Ямале директора школы-интерната обвиняют в жестоком обращении с учеником

Автор:
15 мая 2024 16:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Яр-Сал   директор   ученик   школа-интернат   ямал   
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Инцидентом уже занимается прокуратура.

В ямальском посёлке Яр-Сал есть школа-интернат. Его директор, Виталий Гилев, решил по-мужски поговорить с учеником и попал в неприятности. Началось с того, что мальчик обматерил директора. Тот, естественно, среагировал и провёл воспитательную беседу.

Что ты сказал? Эй, ты ничего не перепутал? Взрослым что ли стал?

И пару раз толкнул ученика.

Видео попало в сеть и вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Одни говорили, что директор не прав. Другие - что с современными детьми разговаривать по-нормальному и не получается. Только так.

Прокуратура организовала проверку инцидента. Если она установит вину директора, то его может ждать увольнения или что-нибудь похуже.

Источник:

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Метки: Видео   Яр-Сал   директор   ученик   школа-интернат   ямал   
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6  комментариев
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33k
Владимир Час назад
Я как то имел счастье общаться с воспитанником интерната.. Это те еще мрази, не все, но в основном это капец.
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36k
Teodor 38 минут назад
Пора, давно пора телесные наказания для таких учеников вводить! Да и для их родителей хорошо бы... жаль, поздно уже - сами дураками выросли, детишки вообще дебилами будут или уголовниками.
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1k
Андрей Еделькин Час назад
У тех кто наезжают на учителей, у большинства из них, есть дети! А то что заложено в семье исправлять должна школа или вы?
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8k
Echo Час назад
Додумался ненца кошмарить, пожалуется родителям, они ж безбашенные под синькой
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2926 постов (2879 в горячем)

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