«Ты ничего не перепутал?»: на Ямале директора школы-интерната обвиняют в жестоком обращении с учеником

Инцидентом уже занимается прокуратура.
В ямальском посёлке Яр-Сал есть школа-интернат. Его директор, Виталий Гилев, решил по-мужски поговорить с учеником и попал в неприятности. Началось с того, что мальчик обматерил директора. Тот, естественно, среагировал и провёл воспитательную беседу.
Что ты сказал? Эй, ты ничего не перепутал? Взрослым что ли стал?
И пару раз толкнул ученика.
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Видео попало в сеть и вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Одни говорили, что директор не прав. Другие - что с современными детьми разговаривать по-нормальному и не получается. Только так.
Прокуратура организовала проверку инцидента. Если она установит вину директора, то его может ждать увольнения или что-нибудь похуже.
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