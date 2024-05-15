«Ты ничего не перепутал?»: на Ямале директора школы-интерната обвиняют в жестоком обращении с учеником

В ямальском посёлке Яр-Сал есть школа-интернат. Его директор, Виталий Гилев, решил по-мужски поговорить с учеником и попал в неприятности. Началось с того, что мальчик обматерил директора. Тот, естественно, среагировал и провёл воспитательную беседу.

Что ты сказал? Эй, ты ничего не перепутал? Взрослым что ли стал?

И пару раз толкнул ученика.