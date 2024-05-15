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Разве это хэппи-энд? 5 фильмов, чей финал не такой уж и счастливый, каким кажется

Разве это хэппи-энд? 5 фильмов, чей финал не такой уж и счастливый, каким кажется

Автор:
15 мая 2024 10:21
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   конец   съемка   фильм   фото   хэппи энд   
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Предлагаю вам вместе подвергнуть сомнению «счастливость» некоторых финалов известных фильмов.

Вы наверняка смотрели эти фильмы или, по крайней мере, знаете их сюжет. Ну так вот скажите: точно ли у них счастливый финал? У этого тезиса явно есть уязвимости, ведь, при ближайшем рассмотрении, события, показанные в завершении этих историй, наводят нас на мысли о том, что после титров героев ждёт не меньше, а то и больше проблем, чем было у них по сюжету.

Да, они одержали локальную победу, которая под торжественную музыку завершила фильм, но что дальше? И точно ли мы не упустили ничего такого, что может превратить эти хэппи-энды в нечто обратное?

Финал: Труман наконец-то понимает, где он находится, и, несмотря на уговоры создателя, решает покинуть Шоу, отправляясь в реальный мир.

Почему это не хэппи-энд: что за жизнь теперь его ждёт?

Чем в обычном мире будет заниматься самый известный человек планеты, о котором все всё знают с самого его рождения? Как отбиваться от фанатов (или, например, от фанатиков, которые захотят что-то с ним сделать — такие ведь обязательно найдутся)? Не будут ли представители Шоу, у которых наверняка большие связи и деньги, пытаться затолкать его обратно в Сихэвэн, чтобы сохранить свои рабочие места? Или же они просто выберут ещё одного ребёнка и начнут новое подобное реалити-шоу с другим героем?

А сколько психологических травм появится у человека, который в тридцать лет узнал, что вся его жизнь — телесериал, а все родные и друзья — актёры? Трумана, вероятно, ждёт другая изоляция от мира, только на этот раз в стенах психиатрической клиники, где он проведёт всю оставшуюся свою жизнь.

Финал: главные героини наконец-то разделались с омерзительным каскадёром Майком, торжественно избив его по кругу и отомстив тем самым за его преступления.

Почему это не хэппи-энд: ни о ком ли мы не забыли??

Ли, героиня Мэри Элизабет Уинстед, оставлена в качестве залога за Dodge Challenger 1970 года, на котором остальные девушки отправляются на победоносную поездку. Мутный владелец авто, Джаспер, остаётся на своём удалённом от цивилизации ранчо наедине с Ли, она со страхом смотрит на него (это видно на кадре) и… всё. Больше нас к этой сюжетной ветке не возвращают, и о судьбе Ли нам ничего не известно.

Есть ли вероятность, что её «The End» далеко не такой триумфальный, как у остальных девушек? Вернутся ли они за ней, как обещали, учитывая, что они сильно повредили взятый напрокат автомобиль? Да кто их знает! А даже если вернутся, всё ли в порядке будет с Ли? Неизвестно. И из-за сурового тона этого фильма Квентина Тарантино, эта неизвестность скорее зловещая.

Финал: талантливый барабанщик Эндрю выдаёт шикарное соло, которое в моменте как будто мирит его с суровым наставником Флетчером. Последний, почувствовав вдохновение Эндрю, перестаёт мешать ему и начинает дирижировать, подключая остальной оркестр к впечатлившей его импровизации.

Почему это не хэппи-энд: какой ценой Эндрю наконец-то добился одобрения Флетчера?

Сам режиссёр и сценарист фильма Дэмьен Шазелл предположил, что героя ждёт трагическая судьба. Его одержимость игрой на барабанах и стремление к совершенству уже по ходу фильма обесчеловечила Эндрю, сломав его изнутри, что наверняка приведёт его к абсолютному одиночеству, либо, как полагает режиссёр, к смерти от какого-нибудь передоза.

Финал: Крис убивает всех своих белых мучителей, которые пытались забрать у него тело, и уезжает со своим другом-полицейским Родом.

Почему это не хэппи-энд: как Крис сможет объяснить, почему он вдруг взял и убил семью своей девушки вместе с ней самой?

Кто поверит ему в использование молодых темнокожих людей пожилыми белыми богачами, которые продлевают свою жизнь в чужих телах с помощью гипноза? Сможет ли его друг Род выгородить Криса, да и поверит ли он сам в эту историю? По всей видимости, Криса ждёт большой срок за убийство кучи людей.

Кстати, у фильма есть такой альтернативный финал, посмотрите. В нём Крис, сбежавший от семейства Армитаж, натыкается на незнакомых полицейских, которые застают его на месте преступления. Разумеется, для них он просто убийца, и они арестовывают его. Следом идёт сцена в тюрьме, где безразличный Крис говорит Роду, посетившему его, что он «остановил это».


Финал: Эллиот, его семья и друзья умудряются убежать от полицейских и учёных и помочь Инопланетянину вернуться на корабль, который возвращает его на родную планету.

Почему это не хэппи-энд: теперь семью и друзей Эллиота просто затаскают по всем возможным ведомствам, если вовсе не переселят в Зону 51!

Герои обречены на пожизненное внимание со стороны властей, ведь они единственные люди на планете, кто взаимодействовал с внеземным разумом. Жить спокойно им точно не позволят.

Присутствие пришельцев на Земле повлечёт за собой большое количество последствий: мир науки во многих отраслях перевернётся и будет переосмыслен, будут созданы новые ведомства и выделены немыслимые бюджеты с целью выжать из этого визита максимум. И важной частью исследований будут те, кто совершил «первый контакт». Парочкой допросов и анализом крови тут точно не отделаешься.

Кроме того, на родителей Эллиота и его друзей ещё и уголовку могут завести — ведь их детишки отобрали у человечества ценнейший экспонат в истории мировой науки!

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Метки: актеры   кино   конец   съемка   фильм   фото   хэппи энд   
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5  комментариев
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11k
sedoisever Час назад
Если любой хэпи-энд разбирать с точки зрения "какой ценой", то можно сказать, что их и не существует... )
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12k
Dmitry 6 минут назад
Рассматривая с позиции "а потом...", можно взглянуть и на трагедии, под другим углом. Пример: Ромео (поженись они с Джульеттой) мог начать бухать и ходить по бабам, что привело бы к несчастному браку и возможным побоям, со стороны мужа, а значит и их преждевременная смерть - благо и хэппи-энд.
Мораль произведения, не в том что дальше, а в том что тебе рассказали.
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13k
Б.Касторский 18 минут назад
Теории высосаны даже не из пальца.
А что если? А что если Труман выйдет и в первую секунду ему на голову кирпич упадёт? Вышел из безопасного мирка и на тебе, конец!
Или про негра. Ну да, лучше было бы отдаться на волю случая и продлить чью-то жизнь.
Скучные догадки.
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4k
Психологическая поддержка 21 минуту назад
Чушь высосаная из члена парня топистартера
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33k
Владимир Час назад
Инопланетянин довольно интересный фильм, его даже и сейчас пересматривать интересно.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1848 постов (1805 в горячем)

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