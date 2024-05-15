Разве это хэппи-энд? 5 фильмов, чей финал не такой уж и счастливый, каким кажется

Финал: Труман наконец-то понимает, где он находится, и, несмотря на уговоры создателя, решает покинуть Шоу, отправляясь в реальный мир.

Почему это не хэппи-энд: что за жизнь теперь его ждёт?

Чем в обычном мире будет заниматься самый известный человек планеты, о котором все всё знают с самого его рождения? Как отбиваться от фанатов (или, например, от фанатиков, которые захотят что-то с ним сделать — такие ведь обязательно найдутся)? Не будут ли представители Шоу, у которых наверняка большие связи и деньги, пытаться затолкать его обратно в Сихэвэн, чтобы сохранить свои рабочие места? Или же они просто выберут ещё одного ребёнка и начнут новое подобное реалити-шоу с другим героем?

А сколько психологических травм появится у человека, который в тридцать лет узнал, что вся его жизнь — телесериал, а все родные и друзья — актёры? Трумана, вероятно, ждёт другая изоляция от мира, только на этот раз в стенах психиатрической клиники, где он проведёт всю оставшуюся свою жизнь.