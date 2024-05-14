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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
14 мая 2024 21:50
Метки: СССР   история   фото   
191
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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18k
бат св Час назад
на 20 фото товарищу прапорщику не наливать!!!
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1k
Нежмисто Живисто 24 минуты назад
15. Как молоды мы были,
Как искренно любили,
Как верили в себя!
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147
ПИВОнер Час назад
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
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147
ПИВОнер 2 часа назад
Класс !!!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5421 пост (5420 в горячем)

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