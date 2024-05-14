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Индрид Колд – неоднозначный персонаж американских страшилок

Индрид Колд – неоднозначный персонаж американских страшилок

Автор:
14 мая 2024 13:33
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Герой   Индрид Колд   Пришелец   Улыбающийся человек   встреча   легенда   нло   персонаж   призрак   сверхестественное   
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«Человек, который смеётся» – это роман Виктора Гюго, посвящённый специально изуродованному на потеху публике мальчику, который смог перевернуть свою жизнь и стать пэром.

Примерно через век после выхода книги теперь уже в Штатах появился аналогичный персонаж. Но схожим было только имя – Ухмыляющийся человек. Индрид Колд прочно занял своё место в списке городских легенд.

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Вудро Деренбергер зарабатывал на жизнь продажей швейных машин. 2 ноября 1966 года был для него долгим днём. Около семи вечера он ехал домой по холму недалеко от Паркерсбурга. В тот холодный и сырой вечер ему меньше всего хотелось останавливаться на обочине, чтобы поправить швейную машинку, перевернувшуюся в кузове.

Деренбергер мог бы припарковаться и получше, но он оставил достаточно места для других водителей, чтобы они могли проехать мимо его автомобиля, пока он занимался своими делами. Ни один из этих водителей не подтвердил рассказ Деренбергера о том, что произошло дальше.

Вернувшись на водительское сиденье своего фургона, он продолжил путь. В этот момент мимо проехал автомобиль и начал притормаживать.

Вудро вёл машину аккуратно, не превышал скорость. Несмотря на это, его первая мысль была о патрульной машине и возможном тесте на алкоголь. Он быстро отбросил эту мысль, когда понял, что перед ним вовсе не авто. Что бы это ни было, по форме оно напоминало старомодную керосиновую лампу с выпуклой центральной частью и раздутыми краями.

Дверь странной конструкции открылась, и из неё вышел человек. По словам Деренбергера, этот человек был во многом обычным – среднего роста, загорелый, темноволосый, с классической стрижкой. Вот только необычайно широкая ухмылка выглядела странновато.

Как только мужчина вышел из машины, он направился в сторону Деренбергера. По мере того как расстояние сокращалось, Деренбергер заметил, что этот человек одет в тёмную шинель, а под ней была металлическая униформа зелёного цвета, сверкающая в приглушённом свете.

Он представился как Индрид Колд и сказал, что прибыл из места «менее могущественного, чем Соединённые Штаты». Индрид сообщил, что это будет лишь первая из нескольких подобных встреч. Всё послание было передано с помощью чего-то похожего на телепатию, и ни одно слово не было произнесено вслух. И Индрид Колд, и его «керосинка» покинули место происшествия.

Индрид Колд действительно сдержал своё слово и ещё несколько раз посещал Вудро. Иногда с компанией. Деренбергер рассказал, что его новые друзья прибыли с планеты под названием Ланулос, и что во время одного из визитов ему разрешили отправиться туда в путешествие. После последней из этих встреч Вудро разыскал известного исследователя НЛО Джона Кила и подробно рассказал о событиях. Якобы во время расследования Кил часто получал таинственные телефонные звонки от человека, называвшего себя Индридом Колдом.

Вудро Деренбергер был не единственным, кто сообщил о появлении зловещего Ухмыляющегося человека с претензией на инопланетность. В ту же ночь на той же дороге двое других мужчин увидели, как перед их автомобилем приземлился продолговатый предмет. Они также были вынуждены остановиться и наблюдали, как из машины вышел мужчина и направился в их сторону. Он задал обоим вопросы, которые показались им бессмысленными, после чего вернулся на корабль и улетел.

За несколько недель до встречи с Деренбергером пара мальчиков встретила человека, который напугал их обоих. Ребята – Джеймс Янчитис и Мартин «Маус» Мунов, шли домой по Четвёртой улице в Элизабет, штат Нью-Джерси. Они дошли до угла напротив местной достопримечательности под названием Поворотный круг. Это была возвышенность с высоким проволочным забором и крутым уклоном. Они рассказали, что за забором стоял «самый странный человек», которого они когда-либо видели. Ни тот, ни другой не имели ни малейшего представления о том, как он там оказался и откуда взялся. Человек просто стоял и ухмылялся своей жуткой «доброй» ухмылкой.

С 1960-х годов об Ухмыляющемся человеке больше ничего не было слышно. Вплоть до 2012 года, когда пользователь под ником Blue_tidal опубликовал на Reddit историю под названием «Улыбающийся человек». Автор поделился леденящей душу встречей с человеком, похожим на Индрида Колда. Во время ночной прогулки он заметил мужчину, исполняющего странный танец. По мере того как мужчина приближался, его широкая улыбка становилась всё более зловещей. Автору удалось сбежать, но его ещё долго преследовали кошмары. Этот пост на Reddit принес Индриду Колду ещё большую известность и новый виток популярности.

Кем был Улыбающийся человек – призраком, инопланетным гостем, принявшим человеческий облик, или очередной мистификацией – неизвестно. Впрочем, не исключено, что он стал результатом коллективных фантазий или комплексов. Но персонаж продолжает жить, стимулируя в людях древнее потаённое стремление к сверхъестественному и желание разобраться в загадке.


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Метки: Герой   Индрид Колд   Пришелец   Улыбающийся человек   встреча   легенда   нло   персонаж   призрак   сверхестественное   
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vasilykopkov Час назад
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3k
WELL 40 минут назад
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221
Human110 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Знаю, про него ещё фильм сняли, где есть вся его история и грустный конец.
Знаю, про него ещё фильм сняли, где есть вся его история и грустный конец.Посмотреть
Знаю, про него ещё фильм сняли, где есть вся его история и грустный конец.
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Gatsby
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