Индрид Колд – неоднозначный персонаж американских страшилок

Вудро Деренбергер зарабатывал на жизнь продажей швейных машин. 2 ноября 1966 года был для него долгим днём. Около семи вечера он ехал домой по холму недалеко от Паркерсбурга. В тот холодный и сырой вечер ему меньше всего хотелось останавливаться на обочине, чтобы поправить швейную машинку, перевернувшуюся в кузове.

Деренбергер мог бы припарковаться и получше, но он оставил достаточно места для других водителей, чтобы они могли проехать мимо его автомобиля, пока он занимался своими делами. Ни один из этих водителей не подтвердил рассказ Деренбергера о том, что произошло дальше.

Вернувшись на водительское сиденье своего фургона, он продолжил путь. В этот момент мимо проехал автомобиль и начал притормаживать.

Вудро вёл машину аккуратно, не превышал скорость. Несмотря на это, его первая мысль была о патрульной машине и возможном тесте на алкоголь. Он быстро отбросил эту мысль, когда понял, что перед ним вовсе не авто. Что бы это ни было, по форме оно напоминало старомодную керосиновую лампу с выпуклой центральной частью и раздутыми краями.