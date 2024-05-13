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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
13 мая 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
345
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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Кондратий Собакин 4 часа назад
Фото 23. Почему-то вспомнился эпизод с дракой на танцплощадке из фильма "Маленькая Вера".
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31k
Сталкер 4 часа назад


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Сталкер 4 часа назад
Сырки были, заметьте, 100 грамм.
Как и мороженое.

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Сталкер 4 часа назад
Блин... У меня в их возрасте "Смена 8М" была...

И, кстати, нормальные снимки получались.


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Сталкер 4 часа назад
Чё-та какой-то мезальянс...


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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5422 поста (5420 в горячем)

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