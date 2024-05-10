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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
10 мая 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
383
30

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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50k
Сергей Час назад
Последняя фотка порадовало очень и очень)))) Аж облизнулся))))
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4k
Егорий 6 минут назад
тогда жили Людьми... сейчас живём вещами......
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2k
Dimon 7 минут назад
СССР сами построили, сами же и развалили! И не надо кивать на ЦРУ, враждебный Запад и прочих врагов! Они конечно были, но главными врагами были мы сами, советские люди! Причем на всех уровнях: от пьяницы Васи, ворующего с завода до чего рука дотянулась, до кавказских и среднеазиатских руководителей республик расхищавших в самом прямом смысле государство!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5407 постов (5414 в горячем)

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