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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
09 мая 2024 21:43
Метки: СССР   история   фото   
146
30

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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5k
Максим Макашев Час назад
шитЫе "бески", размером с блюдце и обязательно на затылке. Расстёгнутые манжеты на форменке, распрямлённые ременные бляхи - явные "половые признаки" ПОДгодков, ибо "годки" уже носили "торпедированные" брюки, гюйсы-"блондинки" и подшивали манжеты тёмно-синей "бархоткой". Да и, скорее всего, братишки либо с Балтики, либо с ТОФа, либо с Северов, потому что на ЧФ, а особенно в Севастополе, за такой вид можно было спокойно отправиться на "губу", если, конечно, патруль догонит

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2k
RomualdsGrinbergs 58 минут назад
Если честно, то я до сих пор не понимаю - как мы, Латвия, стали отдельными от России? Верю и надеюсь на то, что мы когда-нибудь вновь будем вместе, а вся нацистская шваль получит по заслугам...
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5416 постов (5391 в горячем)

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