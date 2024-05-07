В НАСА первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда

Примерно через сутки после холивара в комментариях NASA всё же удалило свою публикацию.

Напомним, что полёт Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года, Шепарда — 5 мая, то есть спустя три недели. Возможно, в NASA подразумевали, что Шепард осуществил первый пилотируемый полёт, тогда как полёт Гагарина был автоматическим. Однако в НАСА не стали объясняться, решив просто снести пост.