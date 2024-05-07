В НАСА первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда

После того, как американцев высмеяло российское посольство, пост внезапно удалили.
В воскресенье, 5 мая, Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) пост об астронавте Алане Шепарде, который ровно 63 года назад в рамках миссии "Меркурий-Редстоун-3" совершил полёт в космос. И всё бы ничего, если бы американское агентство не написало в довесок, что "это был первый в истории пилотируемый полёт в космос".
После публикации в комментариях под постом начался сущий кошмар, каждый второй англоязычный подписчик напоминал умникам из NASA фамилию Gagarin, а позже к дискуссии присоединился и тяжеловес в лице российского посольства в ЮАР, которое высмеяло публикацию американского космического агентства.
Примерно через сутки после холивара в комментариях NASA всё же удалило свою публикацию.
Напомним, что полёт Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года, Шепарда — 5 мая, то есть спустя три недели. Возможно, в NASA подразумевали, что Шепард осуществил первый пилотируемый полёт, тогда как полёт Гагарина был автоматическим. Однако в НАСА не стали объясняться, решив просто снести пост.
Источник:
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Америкосы задержали полёт Шепарда на пару часов, т.к. была низкая облачность, мешавшая фотографировать и снимать кинохронику... Полёт планировался на 15 минут... траектория то была баллистическая, поэтому об удобствах не было и речи. Шепарду, пока он ждал старта, пришлось поссать прямо в скафандр... В момент запуска Шепард в ссаном скафандре произнёс "Please, dear God, don't let me [мат] up" На высоте 186.5 км включились тормозные двигатели и Меркурий полетел вниз... Капсула приводнилась на акватории Атлантического ракетного полигона США в 486 км от точки старта. Полёт продолжался 15 минут 22 секунды.
В итоге капсула достигла высоты приблизительно в 186,5 км. Этого, в принципе, достаточно, чтобы говорить о космосе, но совершенно недостаточно, чтобы, развив 1-ю космическую скорость, вывести аппарат на орбиту Земли.
Гагарин провел в космосе 108 минут, поднялся на высоту 302 км и совершил один полный виток вокруг Земли.
Так то полноценным американским космонавтом был Джон Гленн, 20 февраля 1962 года на корабле «Меркурий-6» совершивший полноценный орбитальный полет продолжительностью 4 часа 55 минут...
Если забыть, то их присвоять другие.