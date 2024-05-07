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В НАСА первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда

В НАСА первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда

Автор:
07 мая 2024 18:27
Сообщество : Космос
Метки: Алан Шепард   мнение   первый космонавт   посольство   публикация   юрий гагарин   
1152
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После того, как американцев высмеяло российское посольство, пост внезапно удалили.

В воскресенье, 5 мая, Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) пост об астронавте Алане Шепарде, который ровно 63 года назад в рамках миссии "Меркурий-Редстоун-3" совершил полёт в космос. И всё бы ничего, если бы американское агентство не написало в довесок, что "это был первый в истории пилотируемый полёт в космос".

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После публикации в комментариях под постом начался сущий кошмар, каждый второй англоязычный подписчик напоминал умникам из NASA фамилию Gagarin, а позже к дискуссии присоединился и тяжеловес в лице российского посольства в ЮАР, которое высмеяло публикацию американского космического агентства.

Примерно через сутки после холивара в комментариях NASA всё же удалило свою публикацию.


Напомним, что полёт Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года, Шепарда — 5 мая, то есть спустя три недели. Возможно, в NASA подразумевали, что Шепард осуществил первый пилотируемый полёт, тогда как полёт Гагарина был автоматическим. Однако в НАСА не стали объясняться, решив просто снести пост.

Источник:

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Метки: Алан Шепард   мнение   первый космонавт   посольство   публикация   юрий гагарин   
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9  комментариев
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3k
Куртуазный Маньерист 40 минут назад
Подмена истории: победа над нацизмом, первый человек в космосе. Дальше будет ещё больше.
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18k
GROMOZEKA 13 минут назад
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20k
banzai7 16 минут назад
Спартанцы были американцами. Это точно. Я в кино видел.
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79k
Viktor 17 минут назад
Да чего вы хотели от убогих?
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29k
ПаганецЪ 18 минут назад
А чего вы хотите? Для них есть штаты - центр мироздания и цивилизации и всё остальное, типа, как Москва и замкадье. Всё хорошее, конечно же появилось в штатах и распространяется оттуда на всё остальное захолустье.
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33k
Юрьевич 18 минут назад
Немного натуральной истории:
Америкосы задержали полёт Шепарда на пару часов, т.к. была низкая облачность, мешавшая фотографировать и снимать кинохронику...
Полёт планировался на 15 минут... траектория то была баллистическая, поэтому об удобствах не было и речи. Шепарду, пока он ждал старта, пришлось поссать прямо в скафандр... В момент запуска Шепард в ссаном скафандре произнёс "Please, dear God, don't let me [мат] up"
На высоте 186.5 км включились тормозные двигатели и Меркурий полетел вниз... Капсула приводнилась на акватории Атлантического ракетного полигона США в 486 км от точки старта. Полёт продолжался 15 минут 22 секунды.
В итоге капсула достигла высоты приблизительно в 186,5 км. Этого, в принципе, достаточно, чтобы говорить о космосе, но совершенно недостаточно, чтобы, развив 1-ю космическую скорость, вывести аппарат на орбиту Земли.

Гагарин провел в космосе 108 минут, поднялся на высоту 302 км и совершил один полный виток вокруг Земли.

Так то полноценным американским космонавтом был Джон Гленн, 20 февраля 1962 года на корабле «Меркурий-6» совершивший полноценный орбитальный полет продолжительностью 4 часа 55 минут...

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18k
Kucher 19 минут назад
Так по мнению пиндосов мы с вами и не люди вовсе. Не даром Гитлер в своей книжке их в пример ставил. Видимо считал их фашистами. И тут я с ним не стану спорить - англо-саксы самые настоящие фашисты и есть. Так что, если смотреть на вопрос первенства под пиндосовским углом, выходит, что Шепард - первый.
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21k
Александр Полчаса назад
А то многие либерасты возмущаются, что вы носитесь со своими достижениями, это было давно и пора забыть.
Если забыть, то их присвоять другие.
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106
Alex Полчаса назад
через десятилетия сильнейшие напишут свою историю. А как там было на самом деле никому никого не волнует.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2070 постов (2076 в горячем)
Лесник
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