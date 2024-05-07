25 гениальных снимков, которые появились на свет случайно

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Сабреддит AccidentalArtGallery — галерея снимков, которые были сделаны спонтанно, но оказались настоящими шедеврами. Это тот случай, когда вроде бы ничто не предвещало, но птичка вылетела на редкость удачно!
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4. «С тех пор как моя племянница посмотрела "Историю игрушек", она кричит "Я ухожу!". А потом заглядывает в свою комнату вот так»
24. Застывающая лава, создающая впечатление, что тела попадают в ад (или пытаются спастись)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а есть вечерняя поездка с работы сегодня вечером? Или дневная - днем?
и правда, маленькая