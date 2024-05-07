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25 гениальных снимков, которые появились на свет случайно

25 гениальных снимков, которые появились на свет случайно

Автор:
07 мая 2024 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   случайно вышло   случайные фото   случайные шедевры   спонтанность   удачные кадры   удачные фотографии   
1299
26

Сабреддит AccidentalArtGallery — галерея снимков, которые были сделаны спонтанно, но оказались настоящими шедеврами. Это тот случай, когда вроде бы ничто не предвещало, но птичка вылетела на редкость удачно!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   случайно вышло   случайные фото   случайные шедевры   спонтанность   удачные кадры   удачные фотографии   
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3  комментария
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5k
Наталья 59 минут назад
Очень красиво.
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26k
SolomonA 23 минуты назад
«Утренняя поездка на работу сегодня утром»
а есть вечерняя поездка с работы сегодня вечером? Или дневная - днем?
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4k
Наталья Полчаса назад
Комментарий к фото
Население: 3 499 чел. (31 марта 2021 г.)
и правда, маленькая
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1831 пост (1747 в горячем)

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