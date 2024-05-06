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Власти Берлина отдают даром поместье Геббельса

Власти Берлина отдают даром поместье Геббельса

Автор:
06 мая 2024 08:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Геббельс   Германия   дар   история   министр пропаганды   поместье   
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Немецким властям так и не удалось продать усадьбу рейхсминистра пропаганды Третьего рейха. Полуразрушенный особняк Йозефа Геббельса отдают безвозмездно при условии, что новый владелец сделает реконструкцию.

После Второй мировой войны поместье площадью 42 акра использовалось союзниками в качестве военного госпиталя, позже оно перешло молодёжному крылу компартии ГДР.

Имение у озера Богензе пустует с 2000 года, оно разрушается, а власти федеральной земли Берлин устали платить за его содержание.

"Я предлагаю любому, кто захочет взять этот объект в собственность, принять его в дар от земли Берлин", - заявил сенатор по финансовым вопросам Штефан Эверс.

Особняк был построен в 1936 году. Геббельс был женат и растил шестерых детей, а здесь проводил время с любовницами.

Здание находится в соседней земле Бранденбург, власти которой не желают брать его в собственность из-за огромных трат на реконструкцию, оцениваемых примерно в 375 млн долларов.

"В противном случае у Берлина не останется другого выхода, кроме как осуществить снос"- добавил Эверс. А это обойдется примерно в 55 млн долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Геббельс   Германия   дар   история   министр пропаганды   поместье   
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13  комментариев
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14k
Андрей А 2 часа назад
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139
_SKV_ 3 минуты назад
Снос за 55 млн. $? Готов прибраться на этой территории за половину суммы ))
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10k
Роман 54 минуты назад
Что то у этого мудака явно отсутствует чувство вкуса. Сожгите этот сарай к чертям ...
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15k
котегRUS 58 минут назад
эээх... Искандера бы туда...
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10k
vasilykopkov Час назад
Давно надо было снести к чертям собачьим.
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7k
hhwost Час назад
уже статуям бошки вандалы какие-то отбили... вот тебе и "дойче орднунг".

кстати, Геббельс был талантливый идеолог и трудяга. и, в отличие от современных "пропагандонов", искренне верил в ту идеологию, что делал. только вот идеология не та была.
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8k
Marlboro Час назад
Поселили бы беженцев... они бы и здание "благоустроили" и прилегающие земли :)
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9k
Alex 2 часа назад
Зеленский купит
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Со смыслом о перспективах...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2928 постов (2755 в горячем)

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