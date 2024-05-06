Власти Берлина отдают даром поместье Геббельса

Имение у озера Богензе пустует с 2000 года, оно разрушается, а власти федеральной земли Берлин устали платить за его содержание.

"Я предлагаю любому, кто захочет взять этот объект в собственность, принять его в дар от земли Берлин", - заявил сенатор по финансовым вопросам Штефан Эверс.