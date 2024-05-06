Власти Берлина отдают даром поместье Геббельса

Немецким властям так и не удалось продать усадьбу рейхсминистра пропаганды Третьего рейха. Полуразрушенный особняк Йозефа Геббельса отдают безвозмездно при условии, что новый владелец сделает реконструкцию.
После Второй мировой войны поместье площадью 42 акра использовалось союзниками в качестве военного госпиталя, позже оно перешло молодёжному крылу компартии ГДР.
Имение у озера Богензе пустует с 2000 года, оно разрушается, а власти федеральной земли Берлин устали платить за его содержание.
"Я предлагаю любому, кто захочет взять этот объект в собственность, принять его в дар от земли Берлин", - заявил сенатор по финансовым вопросам Штефан Эверс.
Особняк был построен в 1936 году. Геббельс был женат и растил шестерых детей, а здесь проводил время с любовницами.
Здание находится в соседней земле Бранденбург, власти которой не желают брать его в собственность из-за огромных трат на реконструкцию, оцениваемых примерно в 375 млн долларов.
"В противном случае у Берлина не останется другого выхода, кроме как осуществить снос"- добавил Эверс. А это обойдется примерно в 55 млн долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Спит со всеми подряд и прячет ребёнка": пользователи рассказали о самых бредовых слухах, которые слышали о себе
- "Свекровь тебе не подруга": откровения замужних, которые поняли всю суть только после свадьбы
- В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына
- "Знали друг друга с рождения": пары рассказали свои счастливые истории любви
- "Узнала, что у него свадьба завтра": девушки рассказали, как уличили в измене партнёров
На фото госдача Дубрава в Крыму (над ЮБК) построенная. Там часто бывал Брежнев на охоте. А второе с фонтаном, имение Юсуповских которое и сейчас действует как госдача.
кстати, Геббельс был талантливый идеолог и трудяга. и, в отличие от современных "пропагандонов", искренне верил в ту идеологию, что делал. только вот идеология не та была.
Цитата:
"Его восхваления в адрес фюрера были пылкими: "Еще до суда в Мюнхене вы предстали перед нами в облике вождя. То, что вы говорили там - величайшие откровения, не звучавшие в Германии со времен Бисмарка. Бог дал вам слова, чтобы назвать недуги Германии. Вы начали с самых низов, как всякий истинно великий вождь. И, как каждый вождь, вы становились все величественнее по мере того, как величественнее становились ваши задачи"."