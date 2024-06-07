Сказочный водитель без прав

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Помните видео с жителем США, который подключился к судебному заседанию, находясь за рулём? Мужчину якобы лишили водительских прав и он решил вернуть их себе обратно через суд. История получила продолжение. Оказалось, что у него никогда не было прав!
Мужчина 9 лет водил автомобиль без прав и недавно попал в аварию.
Видео, с которого всё началось. Ролик прославил мужчину на весь мир.
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Из-за езды без прав отправиться на казённые харчи?)
может там огромная сумма, и он старался ради этого?