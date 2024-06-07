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Сказочный водитель без прав

Сказочный водитель без прав

Автор:
07 июня 2024 13:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: zoom   Видео   СУД   США   Юмор   авто   в мире   водительские права   
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Помните видео с жителем США, который подключился к судебному заседанию, находясь за рулём? Мужчину якобы лишили водительских прав и он решил вернуть их себе обратно через суд. История получила продолжение. Оказалось, что у него никогда не было прав!

Мужчина 9 лет водил автомобиль без прав и недавно попал в аварию.

Видео, с которого всё началось. Ролик прославил мужчину на весь мир.

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Метки: zoom   Видео   СУД   США   Юмор   авто   в мире   водительские права   
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8  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Вроде уже баян, а всё равно смешно. Насколько надо быть тупым, чтобы вот так подставиться.
Из-за езды без прав отправиться на казённые харчи?)
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40
uid-tfwhppoz 21 минуту назад
этому ниггеру выдали премию, как самому тупому ниггеру года?
может там огромная сумма, и он старался ради этого?
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950
Ольга 37 минут назад
незамутненное сознание, мля..
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32k
AzuveR 50 минут назад
Сцуко,ржу в голос.
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40k
Александр 50 минут назад
Там вообще одни нигеры теперь_)
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12k
Дмитрий Час назад
Феерический до...ёб! Феерический! Адвокат а....ла просто!
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28k
Анатолий Соколов Час назад
лет двадцать назад была история в Британии ... там бабушке восьмидесятилетней выдали права ... а до этого она больше шестидесяти лет без прав ездила. и её ни разу не останавливали и не проверяли документы.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3322 поста (3260 в горячем)

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