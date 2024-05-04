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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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11.
Тында, Амурская область. Строительство нового ныне действующего железнодорожного вокзала, 1984 год.
13.
Ташкент, Узбекская ССР. Аттракцион "Светофор" в парке, один из самых популярных аттракционов в парках города, 1980-е годы.
15.
Омск. Угол пр. Мира и ул. Нефтезаводской. Остановка транспорта - Советский исполком, 1960-е годы.
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