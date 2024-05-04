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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
04 мая 2024 21:36
Метки: Россия   СССР   история   фото   
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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Довер Иванович 57 минут назад
Комментарий к фото
Бабка по-любому первое место заняла
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5395 постов (5383 в горячем)

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