Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
21.
Покупатели проходят мимо пустых морозильных камер универсама и праздничных новогодних украшений в Загорске, 20 декабря 1990 год
49.
28 апреля 1994 года вышел в свет 8-й студийный альбом российской рок-группы «Наутилус Помпилиус» «Титаник».
50.
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