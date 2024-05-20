Рыбак неожиданно поймал почти четырехметровую акулу

Опытный рыбак Оуэн Приор из Флориды, что в США, неожиданно вытащил из воды акулу длиной почти четыре метра. Это случилось в минувшие выходные, когда он ловил рыбу на пляже Джексонвилл.

"Я поймал сотни акул, даже 14-футовую акулу-молот, но это была моя лучшая тигровая акула — ее точно запомню надолго", — рассказывает о своем личном рекордном улове Приор, владелец компании First Coast Surf Fishing в Орландо.

По его словам, акула укусила наживку (ската) после 12-часового ожидания около 4 утра. На подмотку добычи ушло примерно 25 минут.