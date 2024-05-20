Рыбак неожиданно поймал почти четырехметровую акулу

Оуэн Приор сделал фото и отпустил свою добычу на волю, ведь этот вид находится под охраной в штате Флорида.
Опытный рыбак Оуэн Приор из Флориды, что в США, неожиданно вытащил из воды акулу длиной почти четыре метра. Это случилось в минувшие выходные, когда он ловил рыбу на пляже Джексонвилл.
"Я поймал сотни акул, даже 14-футовую акулу-молот, но это была моя лучшая тигровая акула — ее точно запомню надолго", — рассказывает о своем личном рекордном улове Приор, владелец компании First Coast Surf Fishing в Орландо.
По его словам, акула укусила наживку (ската) после 12-часового ожидания около 4 утра. На подмотку добычи ушло примерно 25 минут.
"Когда это произошло, я спал. Друг начал кричать: "Оуэн!". Я побежал к крючку и сразу понял, что это будет более крупная рыба. Все остальное — уже история", — рассказал он.
Поскольку этот вид находится под охраной в штате Флорида, рыбак сделал фото и отпустил свою добычу на волю.
"Мне точно повезло, потому что она еле зацепилась. В общем, это был замечательный опыт — почувствовать силу такой большой акулы, а еще лучше — безопасно снять крючок и наблюдать, как она отплывает обратно в океан", — поделился он в интервью.
Приор добавил, что дальше планирует выловить тарпона.
Источник:
Источник:
- Фестиваль невероятной жадности: ловля рыбы в проруби голыми руками
- Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет?
- Как ловят треску в Норвегии
- Парень похвастался гигантским 100-килограммовым уловом
- Как в Бангладеш выдры помогают рыбакам ловить рыбу