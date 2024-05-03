Мошенники обманули второклассницу из Чувашии, заставив её перевести с телефона родителей 1,3 миллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать наивных детей, обещая им игровую валюту из игры Roblox в обмен на исполнение желаний. Например, так 9-летняя жительница Чувашии отдала мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Родители увидели сообщение о закрытии банковского вклада. Свою дочь они застали у неё в комнате, где она общалась с незнакомцем по видеосвязи. Рядом с девочкой лежали все телефоны родителей и планшеты.

Девочка рассказала родителям, что незнакомец ей предложил игровую валюту взамен на выполнение заданий. Задания оказались несложными: сделать скриншот телефона, зайти в банковское приложение и совершить несколько переводов. Школьница успела сделать 11 переводов, оформила кредит на 460 тысяч рублей, а ещё оплатила заёмными средствами покупки на 200 тысяч. В итоге семья лишилась более 1 миллиона рублей. Родители обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.