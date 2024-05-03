Мошенники обманули второклассницу из Чувашии, заставив её перевести с телефона родителей 1,3 миллиона рублей

Родители спохватились слишком поздно - они нашли дочь в комнате со всеми телефонами и планшетами.
Мошенники продолжают обманывать наивных детей, обещая им игровую валюту из игры Roblox в обмен на исполнение желаний. Например, так 9-летняя жительница Чувашии отдала мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Родители увидели сообщение о закрытии банковского вклада. Свою дочь они застали у неё в комнате, где она общалась с незнакомцем по видеосвязи. Рядом с девочкой лежали все телефоны родителей и планшеты.
Девочка рассказала родителям, что незнакомец ей предложил игровую валюту взамен на выполнение заданий. Задания оказались несложными: сделать скриншот телефона, зайти в банковское приложение и совершить несколько переводов. Школьница успела сделать 11 переводов, оформила кредит на 460 тысяч рублей, а ещё оплатила заёмными средствами покупки на 200 тысяч. В итоге семья лишилась более 1 миллиона рублей. Родители обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.
От имени другой 9-летней россиянки мошенники выманивали у других детей фото и видео их и родственников
Отец девочки заметил, что дочь появилась в популярном мессенджере. Так как у неё стоит запрет, сама она скачать его никак не могла. Выяснилось, что в популярном приложении Likee девочка познакомилась якобы с ровесницей, которая попросила номер телефона. Неизвестный зарегистрировал аккаунт у себя на телефоне и стал написывать другим девочкам. Отец зашёл в аккаунт и увидел, что некто писал девочке, просил её фото и видео, а также просил сфотографироваться мать. Всё это было заданиями за игровую валюту.
Зачем ему нужны были видео - неизвестно. Отец девочки прочитал переписки, отключил вход в аккаунт и написал детям, чтобы они рассказали все родителям, сообщает Baza.
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