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Мошенники обманули второклассницу из Чувашии, заставив её перевести с телефона родителей 1,3 миллиона рублей

Мошенники обманули второклассницу из Чувашии, заставив её перевести с телефона родителей 1,3 миллиона рублей

Автор:
03 мая 2024 19:12
Сообщество : Мошенничество
Метки: дети   интересное   мошенники в играх   мошенничество   обман   роблокс   фото   
971
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Родители спохватились слишком поздно - они нашли дочь в комнате со всеми телефонами и планшетами.

Мошенники продолжают обманывать наивных детей, обещая им игровую валюту из игры Roblox в обмен на исполнение желаний. Например, так 9-летняя жительница Чувашии отдала мошенникам более 1,3 миллиона рублей. Родители увидели сообщение о закрытии банковского вклада. Свою дочь они застали у неё в комнате, где она общалась с незнакомцем по видеосвязи. Рядом с девочкой лежали все телефоны родителей и планшеты.
Девочка рассказала родителям, что незнакомец ей предложил игровую валюту взамен на выполнение заданий. Задания оказались несложными: сделать скриншот телефона, зайти в банковское приложение и совершить несколько переводов. Школьница успела сделать 11 переводов, оформила кредит на 460 тысяч рублей, а ещё оплатила заёмными средствами покупки на 200 тысяч. В итоге семья лишилась более 1 миллиона рублей. Родители обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Отец девочки заметил, что дочь появилась в популярном мессенджере. Так как у неё стоит запрет, сама она скачать его никак не могла. Выяснилось, что в популярном приложении Likee девочка познакомилась якобы с ровесницей, которая попросила номер телефона. Неизвестный зарегистрировал аккаунт у себя на телефоне и стал написывать другим девочкам. Отец зашёл в аккаунт и увидел, что некто писал девочке, просил её фото и видео, а также просил сфотографироваться мать. Всё это было заданиями за игровую валюту.

Зачем ему нужны были видео - неизвестно. Отец девочки прочитал переписки, отключил вход в аккаунт и написал детям, чтобы они рассказали все родителям, сообщает Baza.

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Метки: дети   интересное   мошенники в играх   мошенничество   обман   роблокс   фото   
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4  комментария
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31k
AzuveR 37 минут назад
"Задания оказались несложными: сделать скриншот телефона, зайти в банковское приложение и совершить несколько переводов" Откуда девочка 9ти лет знала пароль от банковского приложения ?????? Дальше даже писать нет смысла. Очередной бред о Покемонки.
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1k
c3nsor3d 4 минуты назад
Родители - дебилы!...
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1k
c3nsor3d 5 минут назад
Чувахи, одним словом...(
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9k
Allmaster 44 минуты назад
Как воспитали, то и получили. Что у меня дети нихрена в это не верят. А недавно услышал что матом кого то послали. Младшему 13 лет, я спрашиваю, ты пошто матом тут разговариваешь? Он отвечает, задрали придурки, видно же что мошенники, ну и послал))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4989 постов (4774 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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