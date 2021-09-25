Городской ад: когда реальность выглядит как кадр из фильма-антиутопии

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Представьте, что вы просыпаетесь в антиутопическом мире, где деревья сделаны из пластика, улицы засыпаны кучей мусора, реки залиты бетоном, а неба не видно из-за постоянного смога. Участники онлайн-сообщества Urban Hell на конкретных примерах доказывают, что "городской ад" существует не только в воображении. Есть места, где он, к сожалению, реален.
1. Магнитогорск, один из самых загрязненных городов России. Только 28% детей, родившихся в городе, полностью здоровы
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13. Ферентари, самый бедный район Бухареста, Румыния. Большинство квартир превратились в сквоты. В них нет электричества. И все это в Евросоюзе!
20. Дети играют в баскетбол возле угольной электростанции имени Джона Э. Амоса в Поке, Западная Вирджиния
28. Башня Блиска Воля, Варшава, Польша
Солнечный свет редко достигает нижних этажей, а площадь некоторых квартир составляет всего 18 м².
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: urban антиутопия городской ад жизнь в городе каменные джунгли развлекательное сообщество факты
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Велком ту Раша :))))