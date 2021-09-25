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Городской ад: когда реальность выглядит как кадр из фильма-антиутопии

Городской ад: когда реальность выглядит как кадр из фильма-антиутопии (31 фото)

Автор:
25 сентября 2021 15:33
Сообщество : Картинка дня
Метки: urban   антиутопия   городской ад   жизнь в городе   каменные джунгли   развлекательное сообщество   факты   
911
31
Представьте, что вы просыпаетесь в антиутопическом мире, где деревья сделаны из пластика, улицы засыпаны кучей мусора, реки залиты бетоном, а неба не видно из-за постоянного смога. Участники онлайн-сообщества Urban Hell на конкретных примерах доказывают, что "городской ад" существует не только в воображении. Есть места, где он, к сожалению, реален.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: urban   антиутопия   городской ад   жизнь в городе   каменные джунгли   развлекательное сообщество   факты   
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Dobry vojak Svejk Час назад
Вегас чем не угодил ?
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146
⛔ Александр ⛔ Час назад
Ссылка youtu.be

Велком ту Раша :))))
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