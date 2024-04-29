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Женщина три недели живет с дочерью и восемью кошками в автомобиле в подмосковном Пушкино

Женщина три недели живет с дочерью и восемью кошками в автомобиле в подмосковном Пушкино

Автор:
29 апреля 2024 23:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Франция   дорога   кошки   поломка   пушкино   режиссер   театр   
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Театральный режиссёр на три недели застряла со своей дочерью и восемью кошками посреди дороги в подмосковном Пушкине на пути во Францию, где женщина руководит подготовкой творческих проектов. Жить необычным странникам приходится прямо в вышедшем из строя автомобиле. Об этом сообщает Mash.

48-летняя странствующая артистка по имени Анастасия и её 22-летняя дочь не могут покинуть авто, поскольку им некуда девать любимых кошек. И вообще, машину с белорусскими номерами легко могут вскрыть, разграбить или эвакуировать.

Мир не без добрых людей - на помощь к людям искусства пришёл неравнодушный местный автомеханик, который просто оказался рядом.

Умелец заменил в машине радиатор и пару колёс, а также помог заказать запчасти из Питера.

Во только северная столица заставила театрального режиссёра, её дочь и кошек ждать ещё неделю, пока приедут детали.

Поэтому пока живут посреди трассы, продукты покупают в магазине, воду набирают в местном колодце. Работает Анастасия удалённо — курирует театральную труппу онлайн. Телефоны заряжают от аккумулятора, а мусор… складывают в салоне, - пишет MASH.

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Метки: Автомобиль   Франция   дорога   кошки   поломка   пушкино   режиссер   театр   
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13  комментариев
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3k
Saplus Час назад
Женщина на авто с белорусскими номерами застряла в Пушкино на пути во Францию, и заказала запчасти из Питера. Тут прекрасно всё.
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11k
BarOb 7 минут назад
Работая во Франции не может позволить захудалый отель?
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4k
RaiJu 12 минут назад
3 недели. Ладно мама ебобо, а дочка то что там делает?
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11k
Янус Полуэктович Полчаса назад
в край ушатанный Плимут/Додж Вояджер 3го поколения, с колхозной проводкой... Она реально на этой, кхм, машине рассчитывала до Франции доехать?
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1k
Александр 37 минут назад
котиков жалко
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2k
просто программист 54 минуты назад
Зачем брать в дорогу 8 кошек???
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7k
Трям 56 минут назад
Где она? Срочно сообщите координаты!
Я прям сейчас готов... сесть на диван и .нихуя не делать!
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23k
kσρβγς 57 минут назад
"продукты покупают в магазине, воду набирают в местном колодце ... а мусор… складывают в салоне"

Если есть магазин, колодец (деревня? на трассе колодцы не ставят) - есть мусорка. По определению.
Вопрос... 8 кошек... Есть ли паспорта на них, все ли прививки? Ветеринарный сертификат на каждую быть обязан, и вот, что интересно... срок его действия 24 часа с момента подписания.
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33k
Юрьевич 59 минут назад
тут явно не хватает информации...
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645
tokol Час назад
Фельетон
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1456 постов (1384 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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99139



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