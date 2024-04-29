Женщина три недели живет с дочерью и восемью кошками в автомобиле в подмосковном Пушкино

Мир не без добрых людей - на помощь к людям искусства пришёл неравнодушный местный автомеханик, который просто оказался рядом.

Умелец заменил в машине радиатор и пару колёс, а также помог заказать запчасти из Питера.

Во только северная столица заставила театрального режиссёра, её дочь и кошек ждать ещё неделю, пока приедут детали.

Поэтому пока живут посреди трассы, продукты покупают в магазине, воду набирают в местном колодце. Работает Анастасия удалённо — курирует театральную труппу онлайн. Телефоны заряжают от аккумулятора, а мусор… складывают в салоне, - пишет MASH.