Женщина три недели живет с дочерью и восемью кошками в автомобиле в подмосковном Пушкино

Театральный режиссёр на три недели застряла со своей дочерью и восемью кошками посреди дороги в подмосковном Пушкине на пути во Францию, где женщина руководит подготовкой творческих проектов. Жить необычным странникам приходится прямо в вышедшем из строя автомобиле. Об этом сообщает Mash.
48-летняя странствующая артистка по имени Анастасия и её 22-летняя дочь не могут покинуть авто, поскольку им некуда девать любимых кошек. И вообще, машину с белорусскими номерами легко могут вскрыть, разграбить или эвакуировать.
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Мир не без добрых людей - на помощь к людям искусства пришёл неравнодушный местный автомеханик, который просто оказался рядом.
Умелец заменил в машине радиатор и пару колёс, а также помог заказать запчасти из Питера.
Во только северная столица заставила театрального режиссёра, её дочь и кошек ждать ещё неделю, пока приедут детали.
Поэтому пока живут посреди трассы, продукты покупают в магазине, воду набирают в местном колодце. Работает Анастасия удалённо — курирует театральную труппу онлайн. Телефоны заряжают от аккумулятора, а мусор… складывают в салоне, - пишет MASH.
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Я прям сейчас готов... сесть на диван и .нихуя не делать!
Если есть магазин, колодец (деревня? на трассе колодцы не ставят) - есть мусорка. По определению.
Вопрос... 8 кошек... Есть ли паспорта на них, все ли прививки? Ветеринарный сертификат на каждую быть обязан, и вот, что интересно... срок его действия 24 часа с момента подписания.