Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Работали и они круглосуточно и без проблем удовлетворяли жажду и прочие нужды любителей ночных приключений.
Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин на вручении премии ТЭФИ-99 за сериал "Улицы разбитых фонарей", 1999 год
Приглашение, предоставляющее право на разовое приобретение одной пары мужских сапог. Товарный дефицит в СССР, 1990 год
Михаил Калашников и Брайан Такер, ЮАР 1997 год.
Сжигание видоизмененного флага США в знак протеста против бомбовых ударов по Югославии, Москва 1999 год
Командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант Александр Лебедь борется на руках, Молдавия 1992 год
Российский десантник батальона сил ООН по поддержанию мира в Югославии. Хорватия. Город Вуковар, 21 апреля 1992 г.
Modern Talking в развлекательном комплексе «Метелица» на презентации своего нового альбома — Victory, Москва, 23 - 24 марта 2002
Источник:
- Девушка провела эксперимент, и первая написала парням в приложении для знакомств
- "Пять раз выходила замуж за одного человека": женщины и мужчины, которые входят в одну воду дважды
- Японец три недели собирал купюру, которая случайно попала в шредер
- 50-летняя британка убила мужа, узнав о его измене
- "Показал цепочку, а потом убрал, потому что не заслужила": пользователи рассказали, как близкие их обманули с подарками
АК там прадедушка, а не отец. Не база. База - Галил АРМ. Который, в свою очередь, на базе финского Valmet RK.62.
"Штурмовая винтовка CR-21 (Compact Rifle, 21 century "компактная винтовка 21 века") была впервые представлена широкой публике в 1997 году, а в настоящее время она находится в производстве и поступает на вооружение Национальных Сил Самообороны ЮАР. Винтовка была разработана южно-африканской компанией Vektor подразделением военно-промышленного концерна DENEL. По своим тактико-техническим характеристикам и внешнему виду CR-21 вполне соответствует современным представлениям об индивидуальном стрелковом оружии. При создании этого образца южно-африканские инженеры избрали не совсем обычный, но и не столь уж и редкий подход вместо создания нового образца с чистого листа они решили взять за основу уже проверенную и отработанную в производстве автоматику штурмовой винтовки Vektor R4 (производимые в ЮАР по лицензии израильские автоматы Galil ARM - модификации Galil). При этом винтовка CR-21 полностью унаследовала от R4 ствольную коробку в сборе со стволом и всеми механизмами, которую спрятали в пластиковый корпус довольно футуристических очертаний. Такое решение имеет целый ряд преимуществ перед созданием полностью нового образца. Во-первых, значительно экономится время на разработку и технологическую обкатку автоматики оружия. Во-вторых, для производства нового оружия можно без переналадки и переоснастки использовать существующие производственные мощности. В-третьих, в новые образцы можно "по дешевке" переоборудовать имеющиеся запасы "старых" винтовок R4. Да и обслуживание уже знакомых войскам механизмов будет простым. С другой стороны, подобная конструкция исключает возможность простого переоборудования винтовки схемы буллпап под левосторонний выброс стреляных гильз. Это может считаться серьезным недостатком, но тут нужно заметить, что целый ряд штурмовых винтовок, созданных по схеме буллпап, в том числе и с нуля, также не имеют такой возможности например, английская L85, сингапурская SAR-21, российская ОЦ-14 Гроза. Но, как бы то ни было, военные и полицейские силы ЮАР получили достаточно современное, компактное, и, что немаловажно, надежное оружие с уже хорошо отработанными механизмами и автоматикой."
Где же они отдыхают? Они работают...