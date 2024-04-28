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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
28 апреля 2024 21:36
Метки: Россия   СССР   история   фото   
593
48

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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13  комментариев
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11k
Billi_Bons 4 часа назад
Лучезарная улыбка - хороша!!!
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11k
Сергей 2 часа назад
Комментарий к фото
Лет 15 назад проезжал там, ещё стоял
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
Ошибка. Вектор не 201. А 21!
АК там прадедушка, а не отец. Не база. База - Галил АРМ. Который, в свою очередь, на базе финского Valmet RK.62.

"Штурмовая винтовка CR-21 (Compact Rifle, 21 century "компактная винтовка 21 века") была впервые представлена широкой публике в 1997 году, а в настоящее время она находится в производстве и поступает на вооружение Национальных Сил Самообороны ЮАР. Винтовка была разработана южно-африканской компанией Vektor подразделением военно-промышленного концерна DENEL. По своим тактико-техническим характеристикам и внешнему виду CR-21 вполне соответствует современным представлениям об индивидуальном стрелковом оружии. При создании этого образца южно-африканские инженеры избрали не совсем обычный, но и не столь уж и редкий подход вместо создания нового образца с чистого листа они решили взять за основу уже проверенную и отработанную в производстве автоматику штурмовой винтовки Vektor R4 (производимые в ЮАР по лицензии израильские автоматы Galil ARM - модификации Galil). При этом винтовка CR-21 полностью унаследовала от R4 ствольную коробку в сборе со стволом и всеми механизмами, которую спрятали в пластиковый корпус довольно футуристических очертаний. Такое решение имеет целый ряд преимуществ перед созданием полностью нового образца. Во-первых, значительно экономится время на разработку и технологическую обкатку автоматики оружия. Во-вторых, для производства нового оружия можно без переналадки и переоснастки использовать существующие производственные мощности. В-третьих, в новые образцы можно "по дешевке" переоборудовать имеющиеся запасы "старых" винтовок R4. Да и обслуживание уже знакомых войскам механизмов будет простым. С другой стороны, подобная конструкция исключает возможность простого переоборудования винтовки схемы буллпап под левосторонний выброс стреляных гильз. Это может считаться серьезным недостатком, но тут нужно заметить, что целый ряд штурмовых винтовок, созданных по схеме буллпап, в том числе и с нуля, также не имеют такой возможности например, английская L85, сингапурская SAR-21, российская ОЦ-14 Гроза. Но, как бы то ни было, военные и полицейские силы ЮАР получили достаточно современное, компактное, и, что немаловажно, надежное оружие с уже хорошо отработанными механизмами и автоматикой."
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12k
поручик Ржевский 2 часа назад
Это кадр из фильма "Такси-блюз". На фото - таксист Шлыков.
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10k
sedoisever 2 часа назад
Опа... А я покруче, чем Брайан Такер. У меня есть фото с Михаилом Тимофеевичем на 10 лет раньше. 1987 года. ))
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25k
SolomonA 4 часа назад

Где же они отдыхают? Они работают...
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7k
Трям 4 часа назад
Комментарий к фото
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5374 поста (5365 в горячем)

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