Дремлющие котики

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Дремота – это состояние организма на границе сна и бодрствования. У людей желание задрыхнуть при наличии такой возможности, конечно, обычно пересиливает.
А вот для котиков особой разницы нет. Они могут за долю секунды разлепить свои прекрасные хитрые глазки, услышав звук открывающегося холодильника, и предстать перед удивлённым хозяином, который думал схомячить котлетку потихоньку, чтобы не разбудить питомца. В общем, котейки – чемпионы в области качественной дремоты. И у них определённо стоит брать мастер-классы.
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