Дремлющие котики

А вот для котиков особой разницы нет. Они могут за долю секунды разлепить свои прекрасные хитрые глазки, услышав звук открывающегося холодильника, и предстать перед удивлённым хозяином, который думал схомячить котлетку потихоньку, чтобы не разбудить питомца. В общем, котейки – чемпионы в области качественной дремоты. И у них определённо стоит брать мастер-классы.