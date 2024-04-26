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Сообщество Без кота и жизнь не та 2315 постов • 513 подписчиков подписаться
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Дремлющие котики

Дремлющие котики

Автор:
26 апреля 2024 15:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выражение   дремать   дремота   кот   сон   состояние   способность   умение   фото   
825
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Дремота – это состояние организма на границе сна и бодрствования. У людей желание задрыхнуть при наличии такой возможности, конечно, обычно пересиливает.

А вот для котиков особой разницы нет. Они могут за долю секунды разлепить свои прекрасные хитрые глазки, услышав звук открывающегося холодильника, и предстать перед удивлённым хозяином, который думал схомячить котлетку потихоньку, чтобы не разбудить питомца. В общем, котейки – чемпионы в области качественной дремоты. И у них определённо стоит брать мастер-классы.

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Метки: Животное   выражение   дремать   дремота   кот   сон   состояние   способность   умение   фото   
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