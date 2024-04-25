Непридуманные убойные истории от сисадминов и домашних компьютерных мастеров

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И кто теперь скажет, что у всевозможных "компьютерщиков" скучная работа? Эх, забавный и жизненный получился пост.
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