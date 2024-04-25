Непридуманные убойные истории от сисадминов и домашних компьютерных мастеров

Если у вас нету денег, то вам ее не видать

Эксперты лайфстайла "И так сойдёт" вновь поделились своими убойными решениями

Шедевры упоротого гаражного ремонта, примеры которого всё чаще встречаются на улицах России

Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь

Улучшено: необычные идеи, которые воплотили в жизнь чудаки из соцсетей

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