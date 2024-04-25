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Непридуманные убойные истории от сисадминов и домашних компьютерных мастеров

Непридуманные убойные истории от сисадминов и домашних компьютерных мастеров

Автор:
25 апреля 2024 18:54
Сообщество : Юмор
Метки: АйТи   Прикол   Юмор   и так сойдет   сисадим   смех   
1152
16

И кто теперь скажет, что у всевозможных "компьютерщиков" скучная работа? Эх, забавный и жизненный получился пост.

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Метки: АйТи   Прикол   Юмор   и так сойдет   сисадим   смех   
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2  комментария
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39k
Андрей Иванов 40 минут назад
Мне друган Синклер когда собирал, была какая то засада с трасформаторами. Поэтому всё работало кренке, а поскольку радиатора здоровенного не нашли, то она стояла на относительно небольшом, отдельно от платы, радиатор погружался в воду в фотокювете и всё работало. Водичка была тёпленькая такая
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13k
Гомерчик 6 минут назад
Комментарий к фото
а в это время за дверью...
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1031 пост (1077 в горячем)

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