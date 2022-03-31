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Робот-собака Spot помогает охранять Помпеи

Робот-собака Spot помогает охранять Помпеи (9 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   Ynews   spot   Помпеи   полезные технологии   робопес   робот   робототехника   собака на службе   
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Археологический парк древнего итальянского города Помпеи нанял четвероногого робота по имени Spot для охраны и патрулирования улиц. Spot будет работать настоящим сторожевым псом по ночам или в то время, когда парк закрыт для туристов. Одна из его основных задач — исследование туннелей, незаконно вырытых охотниками за реликвиями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boston Dynamics   Ynews   spot   Помпеи   полезные технологии   робопес   робот   робототехника   собака на службе   
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сеньор Леонсио 54 минуты назад
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