Робот-собака Spot помогает охранять Помпеи

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Археологический парк древнего итальянского города Помпеи нанял четвероногого робота по имени Spot для охраны и патрулирования улиц. Spot будет работать настоящим сторожевым псом по ночам или в то время, когда парк закрыт для туристов. Одна из его основных задач — исследование туннелей, незаконно вырытых охотниками за реликвиями.
Такие туннели могут вызывать разрушение зданий и конструкций, и они опасны или попросту слишком узки для того, чтобы отправлять туда людей.
А робот Spot, детище фирмы Boston Dynamics, может проникнуть даже в самые труднодоступные места и использовать свои камеры и датчики для съёмки.
Он собирает и записывает данные, необходимые для устранения проблем безопасности и структурных повреждений.
Spot, который подходит для использования в помещении или на открытом воздухе, может отображать окружающую среду, обнаруживать препятствия и избегать их, подниматься по лестнице и открывать двери.
Он может выполнять опасные задачи в различных суровых условиях, таких как атомные станции, морские нефтяные месторождения и строительные площадки.
Предполагается, что в Помпеях Spot также будет исследовать туннели, вырытые незаконными охотниками за реликвиями, доступ к которым будет опасен для инспекторов.
Робот-собака Spot была анонсирована Boston Dynamics еще в 2016 году, но в течение многих лет находилась в стадии разработки. На рынок её выпустили в июне 2020 года, стоимость составила 75 000 долларов.
Spot — не единственная передовая технология, используемая в Помпеях.
Археологический парк Помпеи также использует Leica BLK2FLY, летающий лазерный сканер, способный автономно проводить 3D-сканирование.
Археологический парк Помпеи также использует Leica BLK2FLY, летающий лазерный сканер, способный автономно проводить 3D-сканирование.
Помпеи — древний город, который был погребен под вулканическим пеплом и лавой в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Он расположен в 23 км к юго-востоку от Неаполя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Boston Dynamics Ynews spot Помпеи полезные технологии робопес робот робототехника собака на службе
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