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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
24 апреля 2024 21:39
Метки: СССР   история   фото   
287
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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54
ПИВОнер 4 часа назад
Спасибо!!! Опять забрал всё.
А вот ещё был такой "подгорный тягач". Ибо как говорят - В гору тупо не ехал, глох.. Шутка, но я эти тягачи видел лично. Прикольные были машинки..

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31k
Сталкер 54 минуты назад


Почему-то сразу "всплыла" эта картинка:


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3k
Rom 3 часа назад
А Москвич на пляже толкают - это к чему тут?
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40k
albedo 3 часа назад
Вспомнилось:
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5371 пост (5365 в горячем)

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