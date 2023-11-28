Колония Дигнидад: безумие Пауля Шефера

"Тяжёлая работа до последней капли пота - истинное преклонение перед Богом". С восходом солнца и до самого позднего вечера все жители общины занимались рабским трудом. Строили больницу, школу, бараки, склады, заборы и всё остальное. Работа в поле также была обязательной и всё это, конечно же, без выходных и платы. Кстати, численность общины росла за счёт эдакой "благотворительности", ведь местные охотно отправляли своих детей на воспитание к Паулю, ведь он уже завоевал доверие чилийцев. Вот только дети, перешагнувшие порог колонии, могли уже больше никогда не увидеть своих маму и папу, живя в рабском труде, подвергавшиеся насилию и жестоким наказаниям.

В колонии была налажена система внутреннего шпионажа и состояла она не только из доносов: использовались датчики движения, микрофоны, видеокамеры. Всё это оборудование везли из Германии и устанавливали на стенах, деревьях, в земле и не только. Идея была не только в полном контроле над людьми внутри колонии, но и чтобы никто не пробрался на их территорию.

В конце шестидесятых анклав населяли чуть больше трёхсот немцев и 40 чилийских мальчиков-сирот. По периметру стояла подключённая к электричеству колючая проволока, его контролировали патрульные и сторожевые собаки - полная изоляция от Чили. Это было самое настоящее государство внутри другого.