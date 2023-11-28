Колония Дигнидад: безумие Пауля Шефера

Краткая сводка: Колония Дигнидад - это немецкий анклав (бывший), расположенный территории республики Чили. Это была религиозная коммуна. Основал её беглый немецкий нацист-педофил - Пауль Шефер.
С 1991 года колония называется Вилла Бавьера и это большая курортная территория, с мини-отелем, рестораном, где туристы могут посидеть за бокалом немецкого пива, закусить олениной, в окружении тишины и красивой природы. Но это сейчас. Прошлое Виллы Бавьера ужасно и тошнотворно. И оно никуда не делось: на территории Виллы можно увидеть уже старые и обветшалые здания, где жили члены культа, по сути, находясь у Пауля Шефера в плену.
Под видом Благотворительного образовательного общества на протяжении долгих лет в коммуне творились страшные вещи: во время правления Пиночета анклав был местом, где содержали под охраной и пытали чилийских политических диссидентов. Годами, под лозунгом "Бог, Труд, Дисциплина", в колонии был рабский труд, убийства и растление маленьких мальчиков. Для создания подобия "роботов" в колонии совершались нацистские эксперименты над людьми - всего за всё время существования Дигнидад экспериментам и пыткам подверглись больше 250 человек.
Секретная служба национальной разведки Чили активно поощряли всё происходящее и по примерным подсчётам, только с 1973 по 1978 годы в колонии были казнены как минимум 100 человек.
История Колонии Дигнидад началась с 1954 года в городке Зигбург Паулем Шефером была организована религиозная организация "Частная социальная миссия". Шефер был нацистским парамедиком.
Со времён Третьего Рейха его замечали не только в педофилии, но и в ряде других психических заболеваний. В его благотворительной миссии основным было оказание помощи немецким беженцам из ГДР, а также людям, потерявшим дом и заработок. Их, разумеется, в послевоенной Германии, было чрезвычайное множество. За относительно небольшой срок (несколько лет) организация приобрела влиятельную группу последователей, в которую входили даже богатые бизнесмены. Они же, к слову, снабжали "Частную социальную миссию" деньгами.
Шефер, будучи главой общины, практически не скрываясь, насиловал детей-сирот. В конце пятидесятых ему предъявили обвинения в сексуальных злоупотреблениях. Прокуратура выписала ордер на арест Пауля и он тут же выехал из ФРГ в ГДР. За ним направились и несколько сотен последователей.
Несколько лет Шефер и его паства искали новое место для секты и в 1961 году они прибыли в Чили. Немецкие беженцы получили поддержку посла Чили в ФРГ Артуро Машке и 21 сентября того же года Пауль Шефер с соратником Германом Шмидтом выкупили заброшенную ферму "Эль-Лавадеро" в 350 км от Сантьяго. Её оформили как фонд Благотворительного и образовательного общества "Дигнидад. В колонии к тому моменту было около 230 человек и большая часть из них была немцами.
Сначала её хотели представить как помощь детям-сиротам, что потеряли своих родных во время землетрясения в Вальдивии. По этой причине "Дигнидад" не облагались налогом.
Пауль Шефер создал общество полностью изолированое от мира и живущее под грифом полной секретности. Система существования была полна жесточайшего контроля, репрессий, регулярного насилования детей и жизнь каждого члена общины была на виду у всех. Ноль личного пространства. Никаких отношений между мужчинами и женщинами - это считалось страшным грехом, поэтому дети, мужчины и женщины жили строго отдельно и контактов практически не было. Те, кто нарушали запрет, подвергались пыткам психотропными веществами, пыткам и общественным избиениям. После таких избиений человек практически не мог двигаться.
Подземный бункер и комнаты пыток были разработаны агентом ЦРУ (гражданином США) и профессиональным киллером Майклом Таунли. Он перебрался в Чили, когда его отца назначили главой Ford Motor Company (все мы помним отношение Генри Форда к нацистам). Сегодня Таунли проживает в Америке по программе защиты свидетелей.
Вернер Шмидтке, экс-воспитанник колонии, рассказывал:
"Меня вместе с голыми мальчиками, с завязанными глазами и с восковыми затычками в ушах, пристегнутыми к железным кроватям, пытали электрошоком. Если закричал, опускали в чан с ледяной водой. Затем снова приставляли к телу оголенный провод…"
Шефер был религиозным фанатиком и считал, что таким образом он изгонял из мальчиков сатану. Гизела Зеевальд, бывшая главой госпиталя колонии, накачивала детей седативными препаратами практически до отключки. Те, кто не смог вынести испытаний, хоронили на территории общины, в тайне от всех остальных. За одну только ночь он мог потребовать привести к себе от троих или четверых мальчиков, по очереди сексуально насилуя их. Многие рассказывали, что у них много лет наблюдались последствия от психотропных препаратов, вводимых по указке Шефера. Они напоминали симптомы абстиненции: холодный пот, дрожь. Бывшие жертвы насилия Шефера говорили, что они долгие-долгие годы вообще ни с кем не могли поговорить об этом и несли в себе этот невыносимый груз.
"Тяжёлая работа до последней капли пота - истинное преклонение перед Богом". С восходом солнца и до самого позднего вечера все жители общины занимались рабским трудом. Строили больницу, школу, бараки, склады, заборы и всё остальное. Работа в поле также была обязательной и всё это, конечно же, без выходных и платы. Кстати, численность общины росла за счёт эдакой "благотворительности", ведь местные охотно отправляли своих детей на воспитание к Паулю, ведь он уже завоевал доверие чилийцев. Вот только дети, перешагнувшие порог колонии, могли уже больше никогда не увидеть своих маму и папу, живя в рабском труде, подвергавшиеся насилию и жестоким наказаниям.
В колонии была налажена система внутреннего шпионажа и состояла она не только из доносов: использовались датчики движения, микрофоны, видеокамеры. Всё это оборудование везли из Германии и устанавливали на стенах, деревьях, в земле и не только. Идея была не только в полном контроле над людьми внутри колонии, но и чтобы никто не пробрался на их территорию.
В конце шестидесятых анклав населяли чуть больше трёхсот немцев и 40 чилийских мальчиков-сирот. По периметру стояла подключённая к электричеству колючая проволока, его контролировали патрульные и сторожевые собаки - полная изоляция от Чили. Это было самое настоящее государство внутри другого.
После переворота 11 сентября 1973 года в Чили установилась военно-гражданская диктатура на 17 лет. Это был действительно фашистский режим. Тысячи политических противников Пиночета пропали без вести, были расстреляны или заточены в тюрьму.
Шефер в тайне сотрудничал с чилийской тайной полицией, осуществлявшей репрессивную политику. В 13 организованных пунктах пытали и убивали "неудобных" диктатуре. По сути они были калькой с концентрационных лагерей Третьего Рейха.
Стоит ли говорить, что Колония Дигнидад стала одним из таких центров. Те немногие, кто смог бежать из общины, рассказывали, что в колонию не раз приезжали весьма важные люди, в том числе глава тайной полиции Мануэль Контрерас и Пиночет с женой.
Но несмотря на такую серьёзную поддержку чилийской диктатуры колония смогла сохранить свою автономность и власть. У Шефера были очень и очень сильные покровители.
Обеспечение Колонии Дигнидад осуществлялось несколькими способами. Жители её с утра и до самой ночи работали в сельском хозяйстве и продукция с полей поступала в ряд супермаркетов Чили. В месте, где находилась колония было несколько титановых и золотых рудников. К моменту падения Дигнидад они были полностью исчерпаны и скорее всего все обнаруженные металлы тайком перевозились в Германию. Есть документы, подтверждающие, что между чиновниками дипштаба Германии в Чили и колонией были коммерческие связи.
Все денежные средства и документы хранились в кабинете Шефера и никто из членов общины не знал сколько именно денег проходило через Колонию Дигнидад.
Но стоит вернуться к людям. К тем, кто оказался в заточении, без возможности выбраться из рабства. Успешные побеги из общины можно было пересчитать по пальцам, если вспомнить какое суровое техническое оснащение было у анклава. И второй момент: а куда бежать-то? Немцы были без паспортов, без денег, без знания испанского. Нацист Шефер их либо прятал в кабинете, либо просто уничтожал. Неудачные попытки бегства неплохо останавливали тех, кто тоже задумывался о том, чтобы покинуть общину, ведь беглецов либо убивали при попытке, либо ловили позже и возвращали назад. Можно представить какое наказание ждало "непокорных" - пытки, психотропные вещества, электрошок...
Но именно благодаря тем, кто всё-таки смог убежать, появилась информация о зверствах, творящихся в Колонии Дигнидад. Тотальная секретность, царящая в общине, начала рассыпаться в начале восьмидесятых, когда сбежавшие начали говорить правду о религиозной общине Шефера.
Первыми удачно убежавшими стали Вольфганг Мюллер и Хайнц Кун. Они немедленно попытались рассказать об ужасе колонии, но чилийское правительство просто отвергло их слова и посчитало их провокацией.
В разные годы потом сбежали Георг Пакмор, Хьюго Баара и Тобиас Мюллер. И все они говорили о садистском режиме, царящим в колонии Шефера. Но эти обвинения долгие годы игнорировались, ведь что значат слова обычных людей, в сравнении с защитными сетями Пауля.
11 марта 1990 года диктатура Пиночета пала. Давление (международное и национальное) просто вынудило его оставить президентский пост и к власти пришёл Патрисио Эйлвин. А вместе с ним и демократия.
Отсчёт пошёл на дни. Уже в январе 1991 года Эйлвин подписал декрет, который лишил Колонию Дигнидад статуса "анклава", лишил её всех прав, льгот и допущений. В окрестностях бывшей колонии были обнаружены примерно 40 захоронений. Трупы члены колонии сжигали и выбрасывали прах в реку. И никакого компромата. Сотни измождённых людей, в полуоборванной одежде, с тяжелейшим посттравматичным синдромом, вернулись в Германию. Но кто-то предпочёл остаться в Чили.
В 1997 году Шеферу были предъявлены куча обвинений и он бежал в соседнюю Аргентину, известную тем, что дала приют для многих нацистов. 8 лет Пауль Шефер прятался в Буэнос-Айресе, используя поддельные документы. И только в 2005 году его арестовали, привезли в Чили, где ему предъявили обвинения: грубые нарушения прав человека, убийства, пытки, незаконное хранение оружия и регулярные сексуальные насилия над 26-ю несовершеннолетними (доказанные эпизоды). В 2006 году его приговорили к 20 годам тюрьмы. Всего...
24 апреля 2010 года Шефер умер от сердечного приступа в возрасте 88 лет. Свою вину он отрицал до самого конца.
Но что же стало с теми, кто решил остаться? Вилла Бавьера существует, в ней работают, в основном, бывшие заключённые Колонии Дигнидад. Их около 120 человек.
Они получили сексуальное образование, психологическую помощь, возможность учиться. У них нет никаких сбережений и пенсий и они занимаются гостиничным бизнесом, перестроив бывший офис в отель. В ресторане при отеле можно поесть классической немецкой кухни, послушать немецкую музыку.
Скорее всего они остались, потому что они, по факту, родились в этой секте (да, очень редко, но там заключалось некое подобие брака между колонистами) и были изолированны от мира. Они не знают, что такое работа за деньги, что такое школа, что такое даже поездки на автобусах или полёты на самолётах. Бывшая Колония Дигнидад - это их дом, невзирая на всё то, что тут происходило.
Источник:
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