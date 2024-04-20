На днях из США в Екатеринбург прилетел первый в мире человек, приручивший росомаху, — Стив Крошел. Он заглянул в гости к уральцу Кириллу Потапову, который вторым на свете смог подружиться с этим милым и интересным зверьком. В Свердловской области у него есть реабилитационный центр, где уже несколько лет живут такие хищники, как волки, рыси, пумы и даже медведи.
Утром екатеринбуржец получил звонок из отеля. Девушка с ресепшена спросила его: «Вы Кирилл Потапов?» После положительного ответа трубку взял гость, прилетевший с Аляски: «Хей, это Стив Крошел!»
— Для меня это был большой сюрприз. Он, по большому счету, очень известный человек в мире — кинорежиссер, сценарист и оператор. Он снял больше двухсот фильмов для National Geographic со своими росомахами. Он снял ролик про меня, потом его смонтирует и выложит. Теперь мы будем взаимодействовать по росомахам, делиться опытом, — рассказал Кирилл.
Стив родился в Миннесоте. Уже 45 лет он занимается спасением и изучением росомах. У него есть огромный центр на Аляске, где живут медведи, лоси и многие другие животные.
— То, что он зарабатывает, тратит на животных. У него практически как у меня история, только другой континент. Он даже с National Geographic сделал видеоролик, где его росомаха Джаспер откапывала репортера. Я читал про него очень много, когда у меня даже росомахи не было. Спустя лет пять-шесть у меня появилась своя, — поделился екатеринбуржец.
Росомахи и людей могут спасти
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Американец узнал о Кирилле Потапове, когда давал интервью. Журналист рассказал ему, что в России тоже живет человек, который работает с росомахами. Стив пытался получить визу полгода и приехал, как только ему это удалось.
— Он очень обрадовался, когда узнал обо мне. Он живет на Аляске, в горах, у него там связи нет. И потом он мне сказал, что всю жизнь мечтал в Россию съездить, потому что любит эту страну. Мы съездили вечером в Храм на Крови. Он был в восторге от Урала, — поделился Потапов.
Подружиться с росомахой екатеринбуржца Стиву Крошелу не составило труда. Он поиграл с хищником как с котенком!
— Многие же думают, что росомаха — это вообще чудовище. Безусловно, у нее очень мощные челюсти, у нее укус как у белого медведя. Она взрослого лося и оленя может убить. Она просто запрыгивает, под шею забирается — и просто от потери крови животное умирает. Перегрызает горло. Росомаха может пройти 412 километров без остановки. То есть они очень умные, дружелюбные и активные животные, — объяснил Кирилл Потапов.
Росомаха — вечная бродяга севера, внешне напоминающая небольшого медведя. Это самый крупный и сильный хищник из семейства куньих.
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Охреневаю от таких комментариев. А413 - нет! Не сможет, МЛЯ!!!
Пиши "более 400 км..."
...То есть они очень умные, дружелюбные и активные животные, объяснил Кирилл Потапов.
-Да мы и не сомневаемся, что очень дружелюбные. Целых ДВА человека в мире россомах приручили.
А оно вообще приручается?
Или она такая - не прошла 411 , пройду ка ещё километр ))))
Как в рекламе 90х-с точностью до миллиметра
А может действительно поставил на свою росомаху спидометр
Печальные примеры, к сожалению, есть!