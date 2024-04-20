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«У нее укус&nbsp;— как у белого медведя»

«У нее укус — как у белого медведя»

Автор:
20 апреля 2024 13:19
Сообщество : Животные
Метки: Gulo gulo   екатеринбург   росомаха   семейство куньих   
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На днях из США в Екатеринбург прилетел первый в мире человек, приручивший росомаху, — Стив Крошел. Он заглянул в гости к уральцу Кириллу Потапову, который вторым на свете смог подружиться с этим милым и интересным зверьком. В Свердловской области у него есть реабилитационный центр, где уже несколько лет живут такие хищники, как волки, рыси, пумы и даже медведи.

Утром екатеринбуржец получил звонок из отеля. Девушка с ресепшена спросила его: «Вы Кирилл Потапов?» После положительного ответа трубку взял гость, прилетевший с Аляски: «Хей, это Стив Крошел!»


— Для меня это был большой сюрприз. Он, по большому счету, очень известный человек в мире — кинорежиссер, сценарист и оператор. Он снял больше двухсот фильмов для National Geographic со своими росомахами. Он снял ролик про меня, потом его смонтирует и выложит. Теперь мы будем взаимодействовать по росомахам, делиться опытом, — рассказал Кирилл.


Стив родился в Миннесоте. Уже 45 лет он занимается спасением и изучением росомах. У него есть огромный центр на Аляске, где живут медведи, лоси и многие другие животные.


— То, что он зарабатывает, тратит на животных. У него практически как у меня история, только другой континент. Он даже с National Geographic сделал видеоролик, где его росомаха Джаспер откапывала репортера. Я читал про него очень много, когда у меня даже росомахи не было. Спустя лет пять-шесть у меня появилась своя, — поделился екатеринбуржец.

Американец узнал о Кирилле Потапове, когда давал интервью. Журналист рассказал ему, что в России тоже живет человек, который работает с росомахами. Стив пытался получить визу полгода и приехал, как только ему это удалось.


— Он очень обрадовался, когда узнал обо мне. Он живет на Аляске, в горах, у него там связи нет. И потом он мне сказал, что всю жизнь мечтал в Россию съездить, потому что любит эту страну. Мы съездили вечером в Храм на Крови. Он был в восторге от Урала, — поделился Потапов.


Подружиться с росомахой екатеринбуржца Стиву Крошелу не составило труда. Он поиграл с хищником как с котенком!


— Многие же думают, что росомаха — это вообще чудовище. Безусловно, у нее очень мощные челюсти, у нее укус как у белого медведя. Она взрослого лося и оленя может убить. Она просто запрыгивает, под шею забирается — и просто от потери крови животное умирает. Перегрызает горло. Росомаха может пройти 412 километров без остановки. То есть они очень умные, дружелюбные и активные животные, — объяснил Кирилл Потапов.


Росомаха — вечная бродяга севера, внешне напоминающая небольшого медведя. Это самый крупный и сильный хищник из семейства куньих.

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Метки: Gulo gulo   екатеринбург   росомаха   семейство куньих   
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23  комментария
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21k
Luc72 4 часа назад
"Росомаха может пройти 412 километров без остановки"
Охреневаю от таких комментариев. А413 - нет! Не сможет, МЛЯ!!!
Пиши "более 400 км..."
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4k
Trilik 5 минут назад
"...Перегрызает горло..."
...То есть они очень умные, дружелюбные и активные животные, объяснил Кирилл Потапов.

-Да мы и не сомневаемся, что очень дружелюбные. Целых ДВА человека в мире россомах приручили.
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28k
ПаганецЪ 9 минут назад
(С)...первый в мире человек, приручивший росомаху... (/С)

А оно вообще приручается?
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7k
Нестерин Сергей 15 минут назад
Чудище, но- миляга.
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11k
Доктор 36 минут назад
"412 километров" , на ней (росомахе) одометр что ли стоял ?
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7k
x3matic Час назад
Вот такие американцы нам нужны.
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59k
zloykoyot Час назад
"смог подружиться с этим милым и интересным зверьком". От этого милого зверька медведи бегают, потому как он отмороженый наглухо и нихера не боится.
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21k
scorpick 3 часа назад
Видео сохранялось несколько раз с телефона на телефон в течение 20 лет. Почему-то пропал звук. На видео мой друг таскает за хвост нутрию. Кто видел вживую нутрию и её резцы, понимает, что она с лёгкостью может откусить палец. Я бы даже клетку с ней не открыл.
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14k
Андрей А 4 часа назад
"Росомаха может пройти 412 километров без остановки".
Как в рекламе 90х-с точностью до миллиметра
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1M
Великий Немой 4 часа назад
Кто-то и львов приручает, но хищник остаётся хищником!
Печальные примеры, к сожалению, есть!
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1015 постов (717 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
33121



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