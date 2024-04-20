Стив родился в Миннесоте. Уже 45 лет он занимается спасением и изучением росомах. У него есть огромный центр на Аляске, где живут медведи, лоси и многие другие животные.





— То, что он зарабатывает, тратит на животных. У него практически как у меня история, только другой континент. Он даже с National Geographic сделал видеоролик, где его росомаха Джаспер откапывала репортера. Я читал про него очень много, когда у меня даже росомахи не было. Спустя лет пять-шесть у меня появилась своя, — поделился екатеринбуржец.