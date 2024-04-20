Как в Венесуэле из мокрых орехов получают настоящий шоколад

Настолько сложно представить, что вся эта вонь, из-за которой даже невозможно сделать вдох на всю грудь, непременное условие ферментации. В процессе которой склизкие зерна бобов какао до неузнаваемости изменят свой вкус, чтобы затем стать всем нам привычным шоколадом.

Представляете, брезгливые девушки из нашей компании даже не захотели взять эти зерна в процессе ферментации в руки. А ведь шоколад они обожают, и двумя днями ранее наполняли пакет в Duty Free своим любимым Tubleron...