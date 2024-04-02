FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2162 поста • 785 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Дро%ил на обои": девушки рассказали о поступках бывших, после которых они всё равно продолжили с ними встречаться

"Дро%ил на обои": девушки рассказали о поступках бывших, после которых они всё равно продолжили с ними встречаться

Автор:
02 апреля 2024 09:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   девушки   интересно   отношения   парни   фото   
2338
14

Чем думали девушки, когда продолжали встречаться с мужчина после этих поступков - загадка. В посте собраны исключительно странные выходки парней, которые им прощали влюблённые.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: брак   девушки   интересно   отношения   парни   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Fat Lynx 2 часа назад
Ничегог нового... еб*нутые бабы живут с ёб*нутыми мужиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну получается ее это тоже не смутило... так что 2 сапога- пара)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
может лучше все таки наоборот?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 2 часа назад
Они друг друга находят - это закон природы или божье провидение...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
788
Quantimus 2 часа назад
Это какой-то сюр... и ведь им дают и ещё и продолжают встречаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1575 постов (1531 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71625



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой
«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные...
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от...
Набирающие популярность в сообществах
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
Русские имена, которые только кажутся традиционными
Русские имена, которые только кажутся традиционными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#аварии#Юмор#Прикол#кот#люди#удивительно#Индия#новости
#машина#автомир#ДТП#в мире#история#интересно#позитив#Автовсячина#истории#улыбнуло
#автомобили#забавно#авто аварии#факты#интересное#кино#СССР#красота#милота#война
"Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака "Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака "Мужчина должен платить за девушку!": 15 фото о наболевшем, когда счет в кафе разделили пополам "Мужчина должен платить за девушку!": 15 фото о наболевшем, когда счет в кафе разделили пополам "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток "Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения "Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения Как понравиться парню Как понравиться парню

На что жалуетесь?

Вернуться