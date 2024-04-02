"Дро%ил на обои": девушки рассказали о поступках бывших, после которых они всё равно продолжили с ними встречаться

2338
14
Чем думали девушки, когда продолжали встречаться с мужчина после этих поступков - загадка. В посте собраны исключительно странные выходки парней, которые им прощали влюблённые.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток
- Как понравиться парню
- "Мужчина должен платить за девушку!": 15 фото о наболевшем, когда счет в кафе разделили пополам
- "Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения
- "Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака
Новости партнёров