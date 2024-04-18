FISHKINET
В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера... Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице... "Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке "Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера... На автомобилях Лада обнаружили проблемы с МКПП. Исправить обещают бесплатно На автомобилях Лада обнаружили проблемы с МКПП. Исправить обещают... Кот выбрал себе хозяина Кот выбрал себе хозяина Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду "Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным другом целой группе пилотов "Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным... Полицейские спасли кота, который повис на ручке двери автомобиля во время наводнения Полицейские спасли кота, который повис на ручке двери автомобиля... Мигрантам хотят запретить работать в такси Мигрантам хотят запретить работать в такси Кадыров отреагировал на задержание главы чеченского МЧС в Дагестане Кадыров отреагировал на задержание главы чеченского МЧС в Дагестане Девушка решила проверить, поможет ли ей пёс Девушка решила проверить, поможет ли ей пёс Котик просит хозяйку поделиться с ним едой Котик просит хозяйку поделиться с ним едой 17 дизайнерских решений, которые пленят своей продуманностью и пользой 17 дизайнерских решений, которые пленят своей продуманностью и пользой Кот увидел птицу и сломался Кот увидел птицу и сломался Какие звуки издают довольные пумы Какие звуки издают довольные пумы Девочка из Америки с “маской Бэтмена” на лице вернулась в Россию, чтобы избавиться от шрамов Девочка из Америки с “маской Бэтмена” на лице вернулась в Россию,... Хотел всех перехитрить Хотел всех перехитрить Восточная "сказка": в Геленджике брошенный мужик напал с ножом на бывшую девушку Восточная "сказка": в Геленджике брошенный мужик напал с ножом на...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
18 апреля 2024 21:44
Метки: СССР   история   фото   
126
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Robin Hood 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5365 постов (5325 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1114790



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Популярные теги
#фото#машина#интересно#кот#ДТП#люди#Россия#забавно#фильм#Пёс
#животные#Юмор#Прикол#собака#авто аварии#интересное#кошка#Автовсячина#позитив#кино
#автомобили#автомир#в мире#аварии#история#милота#дети#Реакция#подборка#факты
История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться