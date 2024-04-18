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Погружение к Lockheed L-1011 TriStar в Красном море

Погружение к Lockheed L-1011 TriStar в Красном море

Автор:
18 апреля 2024 12:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Lockheed Martin L1011 Tristar   Иордания   Погружение   дайвинг   красное море   самолёт   
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Lockheed Martin L1011 Tristar был затоплен на дне Красного моря в 2019 году и теперь служит домом для морских обитателей. Фотограф и заядлый дайвер Бретт Хельцер изучил достопримечтальность Иордании.

Lockheed Martin L1011 Tristar сошёл с конвейера в 1980-х, он был в эксплуатации у авиакомпаний Royal Jordanian, португальских TAP Air и Luzair, шведской Novair.

Отслужив свой срок, воздушное судно долгие годы простояло в международном аэропорту имени короля Хусейна в Иордании.

В начале 2000-х Управление особой экономической зоны Акабы выкупило самолёт и затопило его в Акабском заливе. Это способствовало развитию дайвинг-туризма и росту кораллов.

Смельчаки отправляются на глубину 15-28 метров, чтобы исследовать лайнер и искусственный риф.

Все три двигателя по-прежнему на своём месте, кабина пилота, туалеты и камбуз остались нетронутыми, говорится в журнале Scuba Diving за 2022 год.

Ряд кресел демонтировали, чтобы дать дайверам больше свободы для исследований.

Бретт Хельцер рассказал: "Кабина пилота обращена к берегу и располагается на глубине около 13 метров. Аквалангисты могут проплыть в хвостовую часть к двум дальним выходам, которые находятся на глубине 28 метров. Или же они могут выплыть из дверей посередине судна на глубине около 20 метров".

Это одно из популярнейших мест для погружений в Акабе.

В прошлом году в социальных сетях появился пост с изображением Tristar. Заголовок гласил: "Самолёт рейса MH370, исчезнувший девять лет назад, был найден на дне океана без человеческих останков".

Эксперты быстро опровергли новость.

Рейс MH370, следовавший из Куала-Лумпур в Пекин, пропал 8 марта 2014 года с 239 пассажирами на борту. Его местонахождение до сих пор остается загадкой.

По мнению британского специалиста Саймона Харди, исчезновение малайзийского Boeing было спланированным. Пилот Захари Ахад Шах испытывал проблемы в личной жизни, он мог намеренно направить самолёт в океан.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Lockheed Martin L1011 Tristar   Иордания   Погружение   дайвинг   красное море   самолёт   
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Fuchsia
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