Погружение к Lockheed L-1011 TriStar в Красном море

В начале 2000-х Управление особой экономической зоны Акабы выкупило самолёт и затопило его в Акабском заливе. Это способствовало развитию дайвинг-туризма и росту кораллов.

Смельчаки отправляются на глубину 15-28 метров, чтобы исследовать лайнер и искусственный риф.