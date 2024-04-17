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Налогового недопонимания пост

Налогового недопонимания пост

Автор:
17 апреля 2024 22:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   ФНС   Юмор   нaлоговая   налоги   подборка   
1481
17
Самое большое разочарование взрослой жизни — это бесконечные налоги, пошлины, акцизы и прочее финансовое горе.
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Метки: Прикол   ФНС   Юмор   нaлоговая   налоги   подборка   
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8  комментариев
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39k
Вепс Час назад
Очередной пост-вброс. В РФ давно нет никакой МНС, её переименовали ещё в 2004-м. Тот кто составлял этот пост даже не знает об этом. И дальше просто глупости и скрины говнопостов, которые не соответствуют действительности, или изменены до неузнаваемости.
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61k
Мойша 21 минуту назад
Комментарий к фото
"А можно родиться в налоговой и не платить налоги?"
Можно. Но вам не повезло.
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61k
Мойша 22 минуты назад
Комментарий к фото
Наказание должно быть неотвратимым!
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61k
Мойша 24 минуты назад
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Теперь я понимаю, почему там так популярны психоаналитики и психиатры. Это отдавать из месяца в месяц 35 - 45% от зарплаты самолично! дяде... Крыша поедет точно.
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11k
RIZ deadening 39 минут назад
Такие штуки работают в обе стороны ! Можно ввести налог для атеистов например 12 или 15 процентов . И посмотреть на сколько увеличится количество верующих !

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257
sasha RIZ deadening 36 минут назад
Хватим им подсказывать идеи для налогов !!!
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 696 постов (691 в горячем)

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