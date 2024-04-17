Налогового недопонимания пост

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Самое большое разочарование взрослой жизни — это бесконечные налоги, пошлины, акцизы и прочее финансовое горе.
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