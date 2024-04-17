В Котельниках задержали, а потом отпустили мужика, размахивающего ножом во дворе жилого дома

И таких персонажей там хватает. Для борьбы с ними местные жители организовали народные дружины.
В ЖК «Оранж Парк» обосновались наркоманы. Почему облюбовали именно это место - неизвестно. Но шухер они там наводят приличный.
Один из инцидентов был с вооружённым мужчиной - он отрабатывал навыки ножевого боя прямо во дворе ЖК и возле лифта.
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Как сообщили в местных чатах:
Вчера всем домом (3 корпус) выпроваживали мушкетёра. На первый вызов полиция отреагировала вяло, не стала забирать, на второй вызов все-таки решили забрать фехтовальщика подальше от общества.
На следующий день персонаж вернулся в подъезд и развалился на прежнем месте. Притащил с собой продукты и тапочки. На все просьбы жильцов убраться куда подальше, реагирует агрессивно.
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Местные жалуются и на других дебоширов:
У меня был случай недавно. Выхожу из квартиры, сосед провожает бомжа. Он упирается, говорит, что живет здесь. Сосед спрашивает: «Покажи где?» И тот идет ломиться в мою квартиру, которую я только что закрыла на ключ при нем. Я за то, чтобы что-то делать - ходить с дружиной. Конечно, мышечной массы у меня не хватит, но за ЧОП готова платить, рассказала одна из жительниц злополучного дома.
Маргиналы воруют вещи жильцов с лестничных клеток, орут по ночам, теперь вот ещё и расхаживают с ножами. Поэтому местные стали объединяться в дружины и сами патрулируют территорию ЖК и подъезды.
Тут ещё местные активисты организовали дружину, плотно сотрудничают с полицией и администрацией. У них чат есть. Там помогают бороться с незаконной торговлей и всякими маргиналами, - сообщил жилец комплекса.
Осторожно, мат:
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В администрации Котельников сказали, что знают о проблеме, её курирует отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое». Как именно курирует - не уточнили.
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Например я вчера вышел в магазин в соседнем подъезде.Встретил 1-ну русскую,2-ух в паранже,1-го китайца и 2-ух индусов.Днем в Балашихе.Про сам магаз,думаю говорить не стоит.