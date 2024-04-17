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В Котельниках задержали, а потом отпустили мужика, размахивающего ножом во дворе жилого дома

В Котельниках задержали, а потом отпустили мужика, размахивающего ножом во дворе жилого дома

Автор:
17 апреля 2024 17:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖК   Маргиналы   Подмосковье   котельники   наркоманы   
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И таких персонажей там хватает. Для борьбы с ними местные жители организовали народные дружины.

В ЖК «Оранж Парк» обосновались наркоманы. Почему облюбовали именно это место - неизвестно. Но шухер они там наводят приличный.

Один из инцидентов был с вооружённым мужчиной - он отрабатывал навыки ножевого боя прямо во дворе ЖК и возле лифта.

Как сообщили в местных чатах:

Вчера всем домом (3 корпус) выпроваживали мушкетёра. На первый вызов полиция отреагировала вяло, не стала забирать, на второй вызов все-таки решили забрать фехтовальщика подальше от общества.

На следующий день персонаж вернулся в подъезд и развалился на прежнем месте. Притащил с собой продукты и тапочки. На все просьбы жильцов убраться куда подальше, реагирует агрессивно.

Местные жалуются и на других дебоширов:

У меня был случай недавно. Выхожу из квартиры, сосед провожает бомжа. Он упирается, говорит, что живет здесь. Сосед спрашивает: «Покажи где?» И тот идет ломиться в мою квартиру, которую я только что закрыла на ключ при нем. Я за то, чтобы что-то делать - ходить с дружиной. Конечно, мышечной массы у меня не хватит, но за ЧОП готова платить, рассказала одна из жительниц злополучного дома.

Маргиналы воруют вещи жильцов с лестничных клеток, орут по ночам, теперь вот ещё и расхаживают с ножами. Поэтому местные стали объединяться в дружины и сами патрулируют территорию ЖК и подъезды.

Тут ещё местные активисты организовали дружину, плотно сотрудничают с полицией и администрацией. У них чат есть. Там помогают бороться с незаконной торговлей и всякими маргиналами, - сообщил жилец комплекса.

Осторожно, мат:

В администрации Котельников сказали, что знают о проблеме, её курирует отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое». Как именно курирует - не уточнили.

Источник:

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Метки: Видео   ЖК   Маргиналы   Подмосковье   котельники   наркоманы   
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10  комментариев
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4k
kuchipachi Час назад
Может усыпить это животное, чтобы не мучилось и других не мучило?
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14k
motorocker Полчаса назад
Гетто Московского княжества, начало...
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13k
kotovski 37 минут назад
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14k
кот базилий 38 минут назад
Я ЖЫТЬ СУДА ЭХАЛЬ
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4k
РАТНИК 43 минуты назад
Нашим детям придётся жить рядом с диким чурбаньём которых только могила исправит - людьми они никогда не будут. "Спасибо" депутатам от партии "Единая Россия" которая лоббирует завоз мигрантов и блокирует визовый режим и все законы направленные на антимигрантские проекты.
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7k
Трям 51 минуту назад
Печеньки с крысиным ядом положить рядом и спокойно уйти.
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7k
x3matic 58 минут назад
Да уж.Раньше в незнакомом дворе запросто люлей отхватить можно было.А теперь всякое говно там глумится и весь двор обосрался.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
еще кто кого курирует походу
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2806 постов (2758 в горячем)

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