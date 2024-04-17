В Котельниках задержали, а потом отпустили мужика, размахивающего ножом во дворе жилого дома

В ЖК «Оранж Парк» обосновались наркоманы. Почему облюбовали именно это место - неизвестно. Но шухер они там наводят приличный.

Один из инцидентов был с вооружённым мужчиной - он отрабатывал навыки ножевого боя прямо во дворе ЖК и возле лифта.