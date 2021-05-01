25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи

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Реддит-сообщество MapPorn посвящено интересным и красивым картам на самые разные темы. Его в 2011 году основал любитель карт Патрик МакГранаган - и сегодня группа насчитывает уже более 1,4 миллиона участников со всего мира.
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2. На крышках канализационных люков в Оклахоме изображена карта местности с голубой точкой в том месте, где вы находитесь
4. "Кто-то пошутил, что вместо Google Earth я должен сделать Doodle Earth. Мне понравилась идея, поэтому я попробовал"
13. Названия мест, содержащие слова «пик», «гора», «хребет», «равнина» и «поле» в Соединенных Штатах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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