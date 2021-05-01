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25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи

25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи (26 фото)

Автор:
01 мая 2021 15:35
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Карта Европы   Карты мира   интересно   картография   карты   познавательно   
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Реддит-сообщество MapPorn посвящено интересным и красивым картам на самые разные темы. Его в 2011 году основал любитель карт Патрик МакГранаган - и сегодня группа насчитывает уже более 1,4 миллиона участников со всего мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Карта Европы   Карты мира   интересно   картография   карты   познавательно   
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1  комментарий
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mkcbhk 10 минут назад
что за хрень с Doodle Earth ??
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