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В Корее набирают популярность торговые автоматы с золотом

В Корее набирают популярность торговые автоматы с золотом

Автор:
21 июня 2023 21:01
Сообщество : Факты
Метки: Корея   Разное   Южная Корея   в мире   золото   мир   продажа   торговые автоматы   торговый автомат   фото   
2023
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В Южной Корее набирают популярность торговые автоматы, в которых можно купить золотые слитки. Такие автоматы располагаются в местной сети круглосуточных магазинов: по данным руководства, за последние девять месяцев продажи принесли им 19 миллионов долларов (1,5 млрд рублей).

В круглосуточных магазинах крупной сети GS Retail в Южной Корее появляется всё больше вендинг-машин по продаже золотых слитков. Торговые автоматы с золотом начали устанавливать в корейских магазинах с сентября 2022 года — и с тех пор спрос неустанно растёт. Сейчас у компании 10 тысяч магазинов по всей стране, и в 29-ти из них есть "золотые" вендинг-машины. За последние девять месяцев, как рассказали руководители бизнеса, продажи золота принесли 19 миллионов долларов (1,5 млрд рублей).

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Вес слитков из автоматов варьируется от 3,6 граммов до 37 граммов. Цены ежедневно меняются в зависимости от стоимости золота на международном рынке. Чаще всего покупатели приобретают слитки весом 3,6 граммов, стоимость которых составляет примерно 225 долларов (19 тысяч рублей). В планах сети магазинов — в скором времени увеличить количество торговых автоматов с 29 до 50.

Средний возраст покупателей слитков — 20-30 лет. Чаще всего они рассматривают золото как надёжное средство инвестирования, особенно в непростые экономические времена. Кроме того, в марте 2023-го золото резко подорожало из-за кризиса в банковском секторе. По словам корейского профессора Инха Ли Ын Хи, золотые слитки в круглосуточных магазинах стали так популярны благодаря их доступности, а также из-за текущей экономической ситуации.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Корея   Разное   Южная Корея   в мире   золото   мир   продажа   торговые автоматы   торговый автомат   фото   
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3  комментария
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29k
Юрьевич 47 минут назад
А когда будут ставить автоматы по покупке золота?
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14k
Shtoppi 22 минуты назад
на самом деле там продают вольфрамовое сырье под тонким слоем золота. наверняка ю. корея этот фокус у пиндосни позаимствовала, чтобы лохов разводить по всякому. все же помнят ту история с фуфлом, которое "самые исключительные" пытались китайцам втюхать?
https://optkonserv.ru/kak-amerikantsy-prodali-kitayu-fal-shivoye-zoloto/https://optkonserv.ru/kak-amerikantsy-prodali-kitayu-fal-shivoye-zoloto/
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Количество дебилов в Южной Корее просто зашкаливает. Если это не очередной фейк
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