В Корее набирают популярность торговые автоматы с золотом

В круглосуточных магазинах крупной сети GS Retail в Южной Корее появляется всё больше вендинг-машин по продаже золотых слитков. Торговые автоматы с золотом начали устанавливать в корейских магазинах с сентября 2022 года — и с тех пор спрос неустанно растёт. Сейчас у компании 10 тысяч магазинов по всей стране, и в 29-ти из них есть "золотые" вендинг-машины. За последние девять месяцев, как рассказали руководители бизнеса, продажи золота принесли 19 миллионов долларов (1,5 млрд рублей).