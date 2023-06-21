В Корее набирают популярность торговые автоматы с золотом

В Южной Корее набирают популярность торговые автоматы, в которых можно купить золотые слитки. Такие автоматы располагаются в местной сети круглосуточных магазинов: по данным руководства, за последние девять месяцев продажи принесли им 19 миллионов долларов (1,5 млрд рублей).
В круглосуточных магазинах крупной сети GS Retail в Южной Корее появляется всё больше вендинг-машин по продаже золотых слитков. Торговые автоматы с золотом начали устанавливать в корейских магазинах с сентября 2022 года — и с тех пор спрос неустанно растёт. Сейчас у компании 10 тысяч магазинов по всей стране, и в 29-ти из них есть "золотые" вендинг-машины. За последние девять месяцев, как рассказали руководители бизнеса, продажи золота принесли 19 миллионов долларов (1,5 млрд рублей).
Вес слитков из автоматов варьируется от 3,6 граммов до 37 граммов. Цены ежедневно меняются в зависимости от стоимости золота на международном рынке. Чаще всего покупатели приобретают слитки весом 3,6 граммов, стоимость которых составляет примерно 225 долларов (19 тысяч рублей). В планах сети магазинов — в скором времени увеличить количество торговых автоматов с 29 до 50.
Средний возраст покупателей слитков — 20-30 лет. Чаще всего они рассматривают золото как надёжное средство инвестирования, особенно в непростые экономические времена. Кроме того, в марте 2023-го золото резко подорожало из-за кризиса в банковском секторе. По словам корейского профессора Инха Ли Ын Хи, золотые слитки в круглосуточных магазинах стали так популярны благодаря их доступности, а также из-за текущей экономической ситуации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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