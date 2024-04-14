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Люди из стали. Лепа Радич

Люди из стали. Лепа Радич

Автор:
14 апреля 2024 04:39
Сообщество : Военное
Метки: Девушка   Югославия   война   подвиг   
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Лепа Светозара Радич – югославская партизанка, сражавшаяся в годы Второй мировой войны против фашистов и их приспешников.

Лепа Светозара Радич – югославская партизанка, сражавшаяся в годы Второй мировой войны против фашистов и их приспешников.

 

Родилась Лепа в 1925 году, в момент вторжения фашистской Германии в Югославию ей было 15 лет. Летом 1941 года четверо членов ее семьи – отец, дяди и тетя – ушли к партизанам. Вместе с остальными членами семьи она была арестована в начале декабря и через двадцать освобождена, после чего примкнула к партизанам.

Сначала она посещала медицинские курсы и ухаживала за ранеными партизанами, а затем была бойцом партизанской роты. В 1942 она посещала партийные курсы, после которых была принята в члены югославской Коммунистической партии. Активно работала над созданием первых организаций Объединенной антифашистской молодежи и Антифашистского женского фронта. Когда в конце января 1943 началось очередное наступление противника, она участвовала в эвакуации населения и раненых, приеме беженцев. Вместе с большой толпой людей в начале февраля 1943 года она была схвачена и казнена немцами. В 1951 года она была объявлена ​​национальным героем Югославии.

Когда в конце января 1943 года начались антипартизанские операции германских, итальянских и усташско-домобранских войск под условным названием «Вайс» Лепа Радич была членом штаба по эвакуации населения, раненых, продовольствия и скота в районе муниципалитета Средний Дубовик. При эвакуации людей Лепа, как политработник, подбадривала народ и уверяла, что партизанским силам удастся остановить превосходящие силы противника и таким образом спасти раненых и беженцев.

8 февраля 1943 года члены 369-й (хорватской) пехотной дивизии в районе горы Грмеч внезапно окружили и взяли в плен группу людей во главе с Лепой Радич. Она была единственной, кто был вооружен в группе. Женщины сказали ей выбросить винтовку и снять форму, чтобы спасти себя. Но она отказалась, призвав людей не сдаваться и драться голыми руками, если будет необходимо.

Отстреливаясь до последнего патрона, Лепа была схвачена солдатами, после чего была доставлена ​​в Босанску Крупу.

После трех дней пыток в Босанской Крупе, после того как она отказалась раскрыть, кто еще из пособников партизан был среди захваченных людей, она предстала перед судом и была приговорена к смертной казни.

11 февраля 1943 года ее привезли на машине к акации, которая находилась между тоннелем и железнодорожной станцией в Босанской Крупе, где в то время находилась большая масса беженцев.

Со связанными телефонным кабелем руками, без обуви, только в шерстяных носках, измученную, но гордую и смелую Лепу Радич подвели к акации, на которой находилась виселица.

Среди собравшихся немецких солдат было большое количество фольксдойче из Воеводины, хорошо знавших сербский язык. Перед исполнением приговора ей предложили жизнь, если она расскажет, кто среди пленных был коммунистом.

Лепа ответила им – «Я не предатель своего народа. Они раскроют себя, когда уничтожат таких злодеев, как вы!».

Поднявшись на деревянный ящик от боеприпасов, Лепа обратилась к толпе, призывая к борьбе и выкрикивая антифашистские лозунги, но ее дальнейшее изложение было прервано затянутой петлей. После казни ее тело провисело на дереве еще пять дней.

Фашисты отметили необычайную смелость партизанки в своих служебных документах. На момент казни ей было 17 лет.

В 1951 году Радич за выдающийся беспримерный героизм в борьбе с национальными врагами посмертно объявлена национальным героем Югославии.

Фотографии казни Лепы Радич были найдены в мае 1945 года у немецкого солдата, уничтоженного в результате освобождения Загреба. Сначала личность повешенной партизанки не была известна, но после того как фотография была размножена и распространена по музеям, один из родственников узнал ее

Как одна из самых молодых национальных героев, Лепа стала символом сопротивления молодежи Югославии. Ее имя носили улицы, начальные школы, молодежные рабочие бригады, пионерские отряды и т.п.



 

 

 

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Метки: Девушка   Югославия   война   подвиг   
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Damvrot Hohlam 5 часов назад
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Генадиј Николић Вран Час назад
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Игорь
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