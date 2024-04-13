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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
13 апреля 2024 22:12
Метки: СССР   история   фото   
381
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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9k
Allmaster 7 часов назад
Комментарий к фото
В те годы чтобы Отличника 1 степени получить - подвиг нужно было совершить.
Читал старые подшивки, имярек такой то, в одиночку задержал нарушителя. Домой грамота почетная.
Второй, задержал двоих, был ранен. Награжден отпуском домой.
Третий, в составе пограннаряда вступил в бой, был ранен, награжден знаком отличник погранслужбы 2 степени (значок с зеленым верхом)
Выродились награды...
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2k
Виктор Глущенко 6 часов назад
Рига 12 . Был у меня такой , только зеленый . Хороший аппарат , до 70 разгонялся . Бак 5.5 литра хватало на 200 км.
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11k
Billi_Bons 6 часов назад
Слышал, что снесли этот санаторий в Друскениках или брешут?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5330 постов (5326 в горячем)

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