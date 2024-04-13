Прогулка по Санкт-Петербургу 1902 года

2.

Тогда Зимний был выкрашен в цвет "Охра" - то есть тёмно-оранжевый. В 1897 году Николай Второй одобрил проект окраски фасадов без выделения колонн и декора. Распоряжение государя выполнили в 1901 году, и результат получился кхм...своеобразным. Текстура фактически пропала - дворец стал однородным. Понравилось это далеко не всем, но император и архитекторы стояли на своем: им представлялось, что подобное решение способствует единству восприятия ансамбля, а значит, отказываться от него не следует.