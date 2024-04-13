Прогулка по Санкт-Петербургу 1902 года

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Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
2.
Дворцовая набережная и Зимний дворец образца 1902 года.
Тогда Зимний был выкрашен в цвет "Охра" - то есть тёмно-оранжевый. В 1897 году Николай Второй одобрил проект окраски фасадов без выделения колонн и декора. Распоряжение государя выполнили в 1901 году, и результат получился кхм...своеобразным. Текстура фактически пропала - дворец стал однородным. Понравилось это далеко не всем, но император и архитекторы стояли на своем: им представлялось, что подобное решение способствует единству восприятия ансамбля, а значит, отказываться от него не следует.
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3.
В 1902 году столицу Российской Империи с визитом прибыл итальянский король Виктор Эммануил III.
Прибыл он в Санкт-Петербург на военном корабле, который пришвартовался в Кронштадте.
4.
Далее итальянская королевская семья отправилась в Красное Село. На поезде. На фото - вся королевская рать отправляется с вокзала.
5.
Довольно необычный транспорт для Санкт-Петербурга - омнибус. Ну или дилижанс. На заднем фоне виднеется Адмиралтейство.
6.
Малоохтенский отдел Санкт-Петербурского Пригородного Пожарного Общества. Снимок сделан на современной Республиканской улице.
8.
Церковь Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» в селении Стеклянного завода. Сейчас это проспект Обуховской Обороны
11.
На углу Невского проспекта и Садовой улицы проходит военный парад. По какому случаю, увы, сказать не могу.
12.
Помимо встречи итальянского короля, Николай Второй налаживал контакты и с французами.
Так, например, благодаря встрече президента Франции Эмиля Лубэ в Петербурге на Михайловской улице появился монумент дружбы между Россией и Францией. Когда он отсюда пропал - история умалчивает.
14.
Давайте заглянем в Смольный институт благородных девиц и посмотрим на их быт. Вот это - общая спальня или, как её называли, дортуар.
17.
В 1902 году случилось великое переименования Морских улиц.
Малая Морская стала улицей Гоголя в связи с 50-летием со дня смерти писателя, а Большая Морская стала просто Морской. В 1918 году Большая Морская станет улицей Герцена, а исторические названия улицам вернут лишь в 1993 году.
18.
Вот так выглядели полицейские в дореволюционном Петербурге. Снимок сделан на Сергиевской улице, которую мы сейчас знаем как улицу Чайковского.
19.
Вместе с постройкой капитального Троицкого моста власти города занялись и набережными.
На фото - обустройство современной Петроградской набережной в районе Сампсониевского моста (чуть левее сейчас стоит крейсер "Аврора").
22.
Автомобили "Фрезе-Дион" перед отправкой на Курские манёвры.
В августе 1902 года под Курском состоялись большие военные маневры, на которых Российская Императорская Армия впервые в своей истории применила автомобили. Всего на учениях было задействовано 10 машин, из них два автомобиля (грузовой и легковой) системы "Луцкий-Даймлер".
25.
В Санкт-Петербург заглянул ледокол "Ермак".
Кстати, именно "Ермак" стал первым в мире ледоколом арктического класса. Корабль, который был впереди планеты всей. "Ермак" работал до начала 1960-х годов, в 1963 году ледокол был списан, попытки сохранить его как памятник-музей успеха не имели, и в следующем году он пошёл на слом.
27.
Гулянье во время Пасхальной недели на Семёновском плацу около набережной Введенского канала, который тогда ещё был каналом.
28.
На фото - вид на Адмиралтейский канал и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Канал существует и поныне, справа находится Новая Голландия, а церковь на современной площади Труда снесли ещё в 1930-е годы.
29.
Ещё одна церковь, не дожившая до наших дней. Сенная площадь и церковь Успения Пресвятой Богородицы.
30.
Музей ведомства путей сообщения имени императора Николая I на Садовой улице.
Предыдущая часть здесь: Прогулка по Санкт-Петербургу 1901 года
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