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Прогулка по Санкт-Петербургу 1902 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1902 года

Автор:
13 апреля 2024 22:11
Метки: Россия   история   фото   
255
30

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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3  комментария
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1k
Тамара Витальевна 9 часов назад
"Ермак" работал до начала 1960-х годов, в 1963 году ледокол был списан, попытки сохранить его как памятник-музей успеха не имели, и в следующем году он пошёл на слом."
Якорь от "Ермака" стоит у Мурманского Краеведческого Музея. Как памятник первому ледоколу.
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6k
Григорий Час назад
опять этот саный блеванск засрал всю ленту своим говном унылым ..
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1k
Graboid 9 часов назад
<<2. Дворцовая набережная и Зимний дворец образца 1902 года.>>
башенка над крышей .. это что ? сейчас есть ?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5330 постов (5326 в горячем)

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