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Гагарин российской моды. Умер Вячеслав Зайцев

Гагарин российской моды. Умер Вячеслав Зайцев

Автор:
30 апреля 2023 23:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вячеслав Зайцев   Модельер   кровотечение   кутюрье   мода   смерть   
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30 апреля в Подмосковье, в щёлковской больнице скончался легендарный модельер - Вячеслав Зайцев. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Маэстро было 85 лет.

Вячеслава Зайцева госпитализировали из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где он жил с 2000 года.

Зайцев жаловался на острую боль в районе живота, - пишет Mash. Скорая прибыла в 14:00. В щёлковской больнице врачи зафиксировали кровотечение в желудке. Сделали компьютерную томографию, экстренно отправили в реанимацию. В 18:00 модельер скончался.

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, народный художник РФ (2006), академик Российской академии художеств (2007).

Родился Вячеслав Михайлович в Иваново в небогатой семье. Вскоре после его рождения отец ушел на фронт, где попал в плен. Зайцеву-старшему удалось бежать и дойти до Берлина, но по возвращении на родину он попал в лагерь, так как был военнопленным. Тогда таких людей называли изменниками родине – это же клеймо было на всех членах семьи, - РЕН ТВ собрал интересные факты из биографии знаменитого модельера.

По этой причине маленький Слава взял фамилию матери и до 20 лет был Кокуриным. В послевоенное время мама Зайцева серьезно болела, а ему самому приходилось попрошайничать и петь песни на центральной площади и у магазинов, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги.

Но рисовать Зайцев умел даже лучше, чем петь. В школе он оформлял все стенгазеты, афиши к праздникам, концертам и спектаклям. Вячеслав Михайлович уже тогда решил, что свяжет свою жизнь с творчеством и будет художником.

Окончив семь классов средней школы, он поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок, а после получения диплома отправился в Москву.

Вот только здесь его не особо жаловали и не хотели принимать в институты, так как он считался сыном изменника родины. Зайцев смог поступить в Московский текстильный институт, где во время учебы решил, что изменит советскую моду и начнет красиво одевать советских женщин.

Свою первую коллекцию он сделал из разноцветных расписных фуфаек и валенок

После одного из показов, где он одел моделей в расшитые телогрейки, в парижских журналах его прозвали "Красным Диором", а сотрудничать с ним пожелал сам Пьер Карден.

Уже в московском текстильном институте Зайцев удивлял всех странными цветовыми решениями, абсолютно другим взглядом на советскую реальность и увлечениями русским народным стилем.

В СССР Зайцева долго не признавали.

"Двадцать лет меня никуда не пускали, боролись со мной, хотя я не понимаю почему, я всего лишь хотел подарить людям радость, признание красоты и приобщение к красоте", - вспоминал кутюрье.

Тем не менее, Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право выставляться на неделях высокой моды в Париже. Именно Зайцеву доверили создать коллекцию для сборной СССР на Олимпиаде в 1980 году, это он одевал советских звезд кино, телевидения и эстрады.

В числе тех, кто ценил талант кутюрье и носил его наряды, были Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Галина Волчек, Любовь Орлова и многие другие. Даже министр культуры Екатерина Фурцева порой обращалась к Вячеславу Михайловичу за помощью – известно, что для нее он создал маленькое черное платье, которое, по завещанию Коко Шанель, должно быть в гардеробе каждой женщины.

«Слава Зайцев — это явление в русской культуре. Я в этом уверен, и вряд ли кто-либо восполнит его на небосклоне российской моды. А Зайцев — это мода еще и мировая. Он создавал безвременные коллекции. <...> Как его называл Кобзон: Гагарин российской моды. Я бы чуть поправил Иосифа Давыдовича. Зайцев — это Королев российской моды», — заявил замдиректора модного дома Зайцева Николай Головин.

В 2016 году Вячеславу Зайцеву диагностировали болезнь Паркинсона, из-за неё начались проблемы с суставами. В 2007-2009 годах вёл программу "Модный приговор" на Первом канале.

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Метки: Вячеслав Зайцев   Модельер   кровотечение   кутюрье   мода   смерть   
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44  комментария
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1k
Николай 11 часов назад
Оооо... Представляю скока шняги будет в коментах)
На самом деле Зайцев многое сделал еще в советское время для советской моды.
Например фото с олимпиады 1984 года. Все тогда по хорошему прифигели.
Земля пухом.
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87k
Taras Kozalupko Час назад
Ну, земля ему пухом и вечная память.
Долгую жизнь прожил!
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
Один из немногих современных модельеров, который шил одежду, которую могли носить нормальные люди, а не всякие там
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
11k
Dmitry 2 часа назад
Пусть земля ему будет пухом. Талантливый был человек, что и говорить. И его вклад в современную культуру, переоценить сложно.
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11k
Властелин 2 часа назад
Все мы смертные.
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23k
Сталкер 3 часа назад
ТС, к чему ты тут Гагарина приплёл?
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6k
Sanar 4 часа назад
Сука сравнивать Гагарина и это, минус однозначно.
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37k
Александр 4 часа назад
Уходит эпоха, уходят люди. Земля пухом. Надеюсь нишу займет не что то типа а-ля Моргенштерн...
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19k
scorpick 4 часа назад
А я его вживую видел.
В 2002м работал в столярке. Мы не делали двери из сосны. Мы делали английские кабинеты из дуба. Если кто-то не представляет, что это такое, пересмотрите Гарри Поттера, приглядываясь к интерьерам в Хогвартсе. Ессно, заказчики были очень при деньгах. Когда не было заказов, мы делали напольные резные часы и выставляли в бутиках Москвы. Одни из таких увидел Слава Зайцев и приехал в Тулу со своим эскизом. Надо сказать, только механизм для таких часов мог стоить 2000 долларов. Резчики, а среди них были настоящие Микеланджелы, тоже неплохо зарабатывали. Дизайнер создал 3Д модель в компьютере, что для того времени тоже было круто. В итоге Часы для Зайцева встали на пяти тысячах долларов. Он долго цыкал и потом сказал: - дороговато. На что один из мастеров ляпнул: - Да ты, небось, одно платье за столько продаешь. И Зайцев ответил:
- Извините, конечно, но у вас ремесло. А у меня ИСКУССТВО.
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31k
Slonyash 5 часов назад
Светлая память!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−5
467
Damvrot Hohlam 7 часов назад
Гагарин российской моды. Умер Вячеслав ЗайцевПосмотреть
Гагарин российской моды. Умер Вячеслав Зайцев
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−18
кошка бобик 8 часов назад
И в чем он Гагарин?...
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10k
Владимир 8 часов назад
Земля пухом.
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2k
Павел Астахов 8 часов назад
Талантливый человек. Ушла целая эпоха. Земля пухом
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 часов назад
В.Зайцев пошил...недовно в док.фильме смотрел...ну в общем он во многих кинолентах советских.. актрис (если это нужно было по роли), на стиле делал.
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285
Alex 10 часов назад
Автор м.у.д.а.к, даже заголовок без ошибок написать не в состоянии.
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64k
doker 10 часов назад
Люди забыли, что цель человека - сделать наш МИР красивее.
Вячеслав Зайцев это воплощал. Как мог.
Царствие ему небесное.
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30k
Владимир 10 часов назад
Жаль деда, земля ему пухом.
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8k
Борис Карабанов 11 часов назад
Смерть человека, конечно, это утрата, горе, но зачем при этом приплетать имя Героя? Не сопоставимо.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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