Гагарин российской моды. Умер Вячеслав Зайцев

30 апреля в Подмосковье, в щёлковской больнице скончался легендарный модельер - Вячеслав Зайцев. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Маэстро было 85 лет.
Вячеслава Зайцева госпитализировали из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где он жил с 2000 года.
Зайцев жаловался на острую боль в районе живота, - пишет Mash. Скорая прибыла в 14:00. В щёлковской больнице врачи зафиксировали кровотечение в желудке. Сделали компьютерную томографию, экстренно отправили в реанимацию. В 18:00 модельер скончался.
Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, народный художник РФ (2006), академик Российской академии художеств (2007).
Родился Вячеслав Михайлович в Иваново в небогатой семье. Вскоре после его рождения отец ушел на фронт, где попал в плен. Зайцеву-старшему удалось бежать и дойти до Берлина, но по возвращении на родину он попал в лагерь, так как был военнопленным. Тогда таких людей называли изменниками родине – это же клеймо было на всех членах семьи, - РЕН ТВ собрал интересные факты из биографии знаменитого модельера.
По этой причине маленький Слава взял фамилию матери и до 20 лет был Кокуриным. В послевоенное время мама Зайцева серьезно болела, а ему самому приходилось попрошайничать и петь песни на центральной площади и у магазинов, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги.
Но рисовать Зайцев умел даже лучше, чем петь. В школе он оформлял все стенгазеты, афиши к праздникам, концертам и спектаклям. Вячеслав Михайлович уже тогда решил, что свяжет свою жизнь с творчеством и будет художником.
Окончив семь классов средней школы, он поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок, а после получения диплома отправился в Москву.
Вот только здесь его не особо жаловали и не хотели принимать в институты, так как он считался сыном изменника родины. Зайцев смог поступить в Московский текстильный институт, где во время учебы решил, что изменит советскую моду и начнет красиво одевать советских женщин.
Свою первую коллекцию он сделал из разноцветных расписных фуфаек и валенок
После одного из показов, где он одел моделей в расшитые телогрейки, в парижских журналах его прозвали "Красным Диором", а сотрудничать с ним пожелал сам Пьер Карден.
Уже в московском текстильном институте Зайцев удивлял всех странными цветовыми решениями, абсолютно другим взглядом на советскую реальность и увлечениями русским народным стилем.
В СССР Зайцева долго не признавали.
"Двадцать лет меня никуда не пускали, боролись со мной, хотя я не понимаю почему, я всего лишь хотел подарить людям радость, признание красоты и приобщение к красоте", - вспоминал кутюрье.
Тем не менее, Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право выставляться на неделях высокой моды в Париже. Именно Зайцеву доверили создать коллекцию для сборной СССР на Олимпиаде в 1980 году, это он одевал советских звезд кино, телевидения и эстрады.
В числе тех, кто ценил талант кутюрье и носил его наряды, были Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Галина Волчек, Любовь Орлова и многие другие. Даже министр культуры Екатерина Фурцева порой обращалась к Вячеславу Михайловичу за помощью – известно, что для нее он создал маленькое черное платье, которое, по завещанию Коко Шанель, должно быть в гардеробе каждой женщины.
«Слава Зайцев — это явление в русской культуре. Я в этом уверен, и вряд ли кто-либо восполнит его на небосклоне российской моды. А Зайцев — это мода еще и мировая. Он создавал безвременные коллекции. <...> Как его называл Кобзон: Гагарин российской моды. Я бы чуть поправил Иосифа Давыдовича. Зайцев — это Королев российской моды», — заявил замдиректора модного дома Зайцева Николай Головин.
В 2016 году Вячеславу Зайцеву диагностировали болезнь Паркинсона, из-за неё начались проблемы с суставами. В 2007-2009 годах вёл программу "Модный приговор" на Первом канале.
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На самом деле Зайцев многое сделал еще в советское время для советской моды.
Например фото с олимпиады 1984 года. Все тогда по хорошему прифигели.
Земля пухом.
Долгую жизнь прожил!
1990
Правда в окончательном варианте из-за других материалов форма не совсем похожа
Ну а так:
В 1962 году Зайцев создал свою первую коллекцию детской одежды, которая была представлена на Международной выставке в Нью-Йорке. Впервые его работы были высоко оценены и получили признание на мировых подиумах.
В 1963 году Вячеслав Зайцев создал свою первую коллекцию женской одежды. Его творческий поиск и эксперименты с тканями, фасонами и цветовыми решениями стали известны во всем мире. В 1971 году он открыл свой собственный дом моды и стал лидером среди российских дизайнеров.
Зайцев стал первым советским дизайнером, который был приглашен на Неделю моды в Париже. В 1980 году он получил международное признание за свои работы и был удостоен звания "Король русской моды", став тем, кто одевал самых влиятельных артистов страны.
Надеюсь, года 1962-1980 что-то говорят?
В 2002м работал в столярке. Мы не делали двери из сосны. Мы делали английские кабинеты из дуба. Если кто-то не представляет, что это такое, пересмотрите Гарри Поттера, приглядываясь к интерьерам в Хогвартсе. Ессно, заказчики были очень при деньгах. Когда не было заказов, мы делали напольные резные часы и выставляли в бутиках Москвы. Одни из таких увидел Слава Зайцев и приехал в Тулу со своим эскизом. Надо сказать, только механизм для таких часов мог стоить 2000 долларов. Резчики, а среди них были настоящие Микеланджелы, тоже неплохо зарабатывали. Дизайнер создал 3Д модель в компьютере, что для того времени тоже было круто. В итоге Часы для Зайцева встали на пяти тысячах долларов. Он долго цыкал и потом сказал: - дороговато. На что один из мастеров ляпнул: - Да ты, небось, одно платье за столько продаешь. И Зайцев ответил:
- Извините, конечно, но у вас ремесло. А у меня ИСКУССТВО.
Вячеслав Зайцев это воплощал. Как мог.
Царствие ему небесное.