Гагарин российской моды. Умер Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, народный художник РФ (2006), академик Российской академии художеств (2007).

Родился Вячеслав Михайлович в Иваново в небогатой семье. Вскоре после его рождения отец ушел на фронт, где попал в плен. Зайцеву-старшему удалось бежать и дойти до Берлина, но по возвращении на родину он попал в лагерь, так как был военнопленным. Тогда таких людей называли изменниками родине – это же клеймо было на всех членах семьи, - РЕН ТВ собрал интересные факты из биографии знаменитого модельера.

По этой причине маленький Слава взял фамилию матери и до 20 лет был Кокуриным. В послевоенное время мама Зайцева серьезно болела, а ему самому приходилось попрошайничать и петь песни на центральной площади и у магазинов, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги.

Но рисовать Зайцев умел даже лучше, чем петь. В школе он оформлял все стенгазеты, афиши к праздникам, концертам и спектаклям. Вячеслав Михайлович уже тогда решил, что свяжет свою жизнь с творчеством и будет художником.

Окончив семь классов средней школы, он поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок, а после получения диплома отправился в Москву.

Вот только здесь его не особо жаловали и не хотели принимать в институты, так как он считался сыном изменника родины. Зайцев смог поступить в Московский текстильный институт, где во время учебы решил, что изменит советскую моду и начнет красиво одевать советских женщин.