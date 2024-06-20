Умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцев

В начале июня Егора Зайцева госпитализировали в московскую клинику в тяжёлом состоянии. На фоне пневмонии у модельера развилась тяжёлая анемия. После детального обследования у него нашли опухоль в кишечнике, после - новообразования в лёгких и почках. Помимо этого врачи выявили ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени.

Состояние Егора ухудшалось с каждым днём. Врачи сделали всё возможное, но, увы, не смогли помочь.