Умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцев

Как и отец, Егор Зайцев был модельером. Он скончался в возрасте 64 лет от осложнений на фоне онкологии. Прервалась династия.
В начале июня Егора Зайцева госпитализировали в московскую клинику в тяжёлом состоянии. На фоне пневмонии у модельера развилась тяжёлая анемия. После детального обследования у него нашли опухоль в кишечнике, после - новообразования в лёгких и почках. Помимо этого врачи выявили ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени.
Состояние Егора ухудшалось с каждым днём. Врачи сделали всё возможное, но, увы, не смогли помочь.
"С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев",- сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).
Егор Зайцев работал в Доме моды своего отца. У них были непростые отношения, но после смерти мэтра в 2023 году он, как единственный наследник, продолжил его дело.
Кроме того, Зайцев-младший был главой модельного агентства Zaitsev’s model management. У него была собственная линия одежды YeZ, с коллекциями pret-a-porter и haute couture.
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