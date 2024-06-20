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Умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцев

Умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцев

Автор:
20 июня 2024 04:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Дом моды Славы Зайцева   Егор Зайцев   Модельер   Слава Зайцев   знаменитости   мода   смерть   
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Как и отец, Егор Зайцев был модельером. Он скончался в возрасте 64 лет от осложнений на фоне онкологии. Прервалась династия.

В начале июня Егора Зайцева госпитализировали в московскую клинику в тяжёлом состоянии. На фоне пневмонии у модельера развилась тяжёлая анемия. После детального обследования у него нашли опухоль в кишечнике, после - новообразования в лёгких и почках. Помимо этого врачи выявили ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени.


Состояние Егора ухудшалось с каждым днём. Врачи сделали всё возможное, но, увы, не смогли помочь.


"С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев",- сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).



Егор Зайцев работал в Доме моды своего отца. У них были непростые отношения, но после смерти мэтра в 2023 году он, как единственный наследник, продолжил его дело.


Кроме того, Зайцев-младший был главой модельного агентства Zaitsev’s model management. У него была собственная линия одежды YeZ, с коллекциями pret-a-porter и haute couture.


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Метки: Ynews   Дом моды Славы Зайцева   Егор Зайцев   Модельер   Слава Зайцев   знаменитости   мода   смерть   
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2  комментария
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КАКАнгел 12 минут назад
Пофигу. О нем не кто не знал.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2233 поста (2223 в горячем)

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