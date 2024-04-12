FISHKINET
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры... "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб":... В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов,... В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Не мусори, а то пожалеешь Не мусори, а то пожалеешь Урок для наглеца Урок для наглеца Мужчина напугал стаю собак Мужчина напугал стаю собак На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба "Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы "Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего... Реакция старожила на появление новичка в семье Реакция старожила на появление новичка в семье Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из... Кот просит его погладить Кот просит его погладить 30 фото, после которых страшно даже подойти к воде 30 фото, после которых страшно даже подойти к воде Девушка ловко управляется с палкой Девушка ловко управляется с палкой МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокусе» МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании... Хозяин подшучивает над своим котом Хозяин подшучивает над своим котом Новые нормы гигиены в общепите Парижа Новые нормы гигиены в общепите Парижа 17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости 17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 апреля 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
293
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−2
Бывалый Трус 4 часа назад
Комментарий к фото
У меня такой был. Откуда только не падал. Неубиваемый. Звук, правда был, так себе. Но тогда я на это внимания не обращал. Очень был рад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
766
vozmez_die 4 минуты назад
Комментарий к фото
"Романтик-306"- когда-то был моей мечтой ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Алексей Теуш 5 часов назад
Это Свердловск. 1987 год. 70 лет Советской власти. Такие "штуки" были установлены около Оперного театра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5318 постов (5316 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1112090



Другие посты автора
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 апреля

Популярные теги
#фото#машина#история#ДТП#авто аварии#забавно#интересное#Китай#полиция#Россия
#животные#автомобили#Юмор#аварии#в мире#факты#Автовсячина#США#Пёс#кошка
#Прикол#автомир#люди#интересно#кот#собака#кино#фильм#Еда#дети
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба Что случилось с первыми сиамскими близнецами в СССР и как сложилась их судьба История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться