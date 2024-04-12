В китайской гробнице обнаружили коллекцию из 430 реликвий

В провинции Шаньси изучили гробницу, принадлежавшую знатной женщине. Возраст захоронения составляет около 3000 лет.
Гробницу, обозначенную как M1033, нашли на кладбище Дахэкоу в уезде Ичэн. С 2007 года здесь также обнаружили более 600 захоронений и 20 ям для колесниц и лошадей. Раскопки проливают свет на существование государства Ба, о котором не было сказано в исторических текстах эпохи Западного Чжоу (1046 - 770 гг. до н. э.). Записи на кладбище Дахэкоу указывают на то, что династия называлась Ба 霸, а правителем был Ба Бо.
Учитывая, что в это время большая часть провинции находилась под контролем империи Цзинь, находка представляет для учёных огромную ценность.
По словам Се Яотина, руководителя археологической группы, сама гробница средних размеров, в ней также лежат останки принесённого в жертву животного.
Усыпальница принадлежала знатной женщине в возрасте от 31 до 34 лет.
В захоронении таилась коллекция из 430 предметов, которые можно разделить на 93 группы, включая бронзовые изделия, керамику, нефритовые артефакты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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