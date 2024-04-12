В китайской гробнице обнаружили коллекцию из 430 реликвий

Гробницу, обозначенную как M1033, нашли на кладбище Дахэкоу в уезде Ичэн. С 2007 года здесь также обнаружили более 600 захоронений и 20 ям для колесниц и лошадей. Раскопки проливают свет на существование государства Ба, о котором не было сказано в исторических текстах эпохи Западного Чжоу (1046 - 770 гг. до н. э.). Записи на кладбище Дахэкоу указывают на то, что династия называлась Ба 霸, а правителем был Ба Бо.

Учитывая, что в это время большая часть провинции находилась под контролем империи Цзинь, находка представляет для учёных огромную ценность.