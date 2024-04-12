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В китайской гробнице обнаружили коллекцию из 430 реликвий

В китайской гробнице обнаружили коллекцию из 430 реликвий

Автор:
12 апреля 2024 09:51
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Китай   Шаньси   артефакт   гробница   история   находка   
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В провинции Шаньси изучили гробницу, принадлежавшую знатной женщине. Возраст захоронения составляет около 3000 лет.


Гробницу, обозначенную как M1033, нашли на кладбище Дахэкоу в уезде Ичэн. С 2007 года здесь также обнаружили более 600 захоронений и 20 ям для колесниц и лошадей. Раскопки проливают свет на существование государства Ба, о котором не было сказано в исторических текстах эпохи Западного Чжоу (1046 - 770 гг. до н. э.). Записи на кладбище Дахэкоу указывают на то, что династия называлась Ба 霸, а правителем был Ба Бо.

Учитывая, что в это время большая часть провинции находилась под контролем империи Цзинь, находка представляет для учёных огромную ценность.

По словам Се Яотина, руководителя археологической группы, сама гробница средних размеров, в ней также лежат останки принесённого в жертву животного.

Усыпальница принадлежала знатной женщине в возрасте от 31 до 34 лет.

В захоронении таилась коллекция из 430 предметов, которые можно разделить на 93 группы, включая бронзовые изделия, керамику, нефритовые артефакты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Шаньси   артефакт   гробница   история   находка   
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1  комментарий
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Слепой Пью 44 минуты назад
Все-таки китайсы бесцеремонный народ - бескультурно указывают возраст женщины...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2872 поста (2699 в горячем)

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