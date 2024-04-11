FISHKINET
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке... Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи "Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал "Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет... Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и... Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49 Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла... Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с... Важное весеннее напоминание Важное весеннее напоминание Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко» Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась:... Тиктокер доплясался до больницы Тиктокер доплясался до больницы История роскошной самки, которая достойна большего История роскошной самки, которая достойна большего 14 работ мастера, который умеет превращать фото в реальные приколы 14 работ мастера, который умеет превращать фото в реальные приколы Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание Героя страны Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание... Хит Modern Talking на русском Хит Modern Talking на русском Глава МОК и президент Еврокомиссии помолились "святому Вовану и Лексусу", чтобы в России не состоялись Игры дружбы Глава МОК и президент Еврокомиссии помолились "святому Вовану и... Летел как метеор Летел как метеор "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали... «Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов «Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку,... Как знакомятся мужчины Как знакомятся мужчины Не забывайте запирать дверь Не забывайте запирать дверь
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 апреля 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
212
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Billi_Bons 4 часа назад
Спасибо за Лаздинай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Вешайтесь, духи!
Такое приветствие неслось из окон казарм, когда нас впервые пригнали в учебку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5314 постов (5309 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1111710



Другие посты автора
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Популярные теги
#фото#Юмор#машина#интересно#ДТП#факты#Автовсячина#подборка#кот#кино
#животные#автомобили#история#в мире#авто аварии#забавно#дети#собака#полиция#позитив
#Прикол#автомир#интересное#аварии#люди#нападение#США#Россия#Еда#Реакция
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться