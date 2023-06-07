<<Ограбленный иммигрант утверждает, что Сан-Франциско хуже, чем его родной Афганистан>>

Совладелец табачного магазина Cigarettes R Cheaper, который в полицейском отчёте упоминается как Заид, рассказал о том, как грабители украли товары на сумму около 80 000 долларов и 20 000 долларов наличными из его магазина на прошлой неделе.

Он утверждает, что воров было не менее семи человек. Они просто разбили витрины и у них было достаточно времени, около 20 минут, чтобы обшарить магазин и вынести всё самое ценное. По мнению пострадавшего, бандиты чувствуют себя совершенно безнаказанно, поскольку «знают, что полиция ничего не сделает».

Полицейское управление Сан-Франциско подтвердило, что полицейские прибыли на место происшествия после кражи со взломом. Они обнаружили разбитую витрину и полный разгром внутри помещения.