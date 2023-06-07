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Ограбленный иммигрант утверждает, что Сан-Франциско хуже, чем его родной Афганистан

Ограбленный иммигрант утверждает, что Сан-Франциско хуже, чем его родной Афганистан

Автор:
07 июня 2023 15:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Калифорния   Сан-Франциско   Страх и ненависть   грабеж   грабители   жизнь в сша   магазинные воришки   
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Владелец небольшого магазинчика, который иммигрировал в США в конце 80-х и открыл свой бизнес в Сан-Франциско в 2003 году, на прошлой неделе потерял 100 тысяч долларов в результате грабежа. Он утверждает, что воры чувствуют себя совершенно безнаказанно, полиция бездействует, и в Сан-Франциско теперь криминальная обстановка «хуже, чем в Афганистане или Ираке».


Совладелец табачного магазина Cigarettes R Cheaper, который в полицейском отчёте упоминается как Заид, рассказал о том, как грабители украли товары на сумму около 80 000 долларов и 20 000 долларов наличными из его магазина на прошлой неделе.


Он утверждает, что воров было не менее семи человек. Они просто разбили витрины и у них было достаточно времени, около 20 минут, чтобы обшарить магазин и вынести всё самое ценное. По мнению пострадавшего, бандиты чувствуют себя совершенно безнаказанно, поскольку «знают, что полиция ничего не сделает».


Полицейское управление Сан-Франциско подтвердило, что полицейские прибыли на место происшествия после кражи со взломом. Они обнаружили разбитую витрину и полный разгром внутри помещения.


Политики должны уже начать что-то делать, потому что это хуже, чем Афганистан или Ирак. По крайней мере, в Афганистане талибы за такое отрубят тебе руку, и люди боятся совершать преступления.

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Заид добавил, что грабители скрылись на двух машинах, а полицейское управление сообщило ему, что время реагирования составляет более 20 минут, поскольку у полицейских просто «не хватает рук».


У нас есть проблема с наркотиками, у нас есть проблема с бездомными, и вдобавок ко всему эти идиоты приходят сюда и берут все, что хотят. Город пришел в упадок, особенно за последние два года после COVID, я никогда не видел его в худшем состоянии. Люди боятся приходить сюда за покупками, потому что их либо ограбят, либо кто-то взломает их машину.


Если город не решит эти проблемы и если ситуация не изменится в ближайшее время, ему, вероятно, придется закрыть свой бизнес, добавил Заид. Поскольку личная безопасность важнее, чем возможность зарабатывать на жизнь в этом городе.


Фотографии с места ограбления попали в социальные сети, где набрали сотни тысяч просмотров. Многие пользователи социальных сетей выразили сочувствие и соболезнования владельцу разгромленного магазина.


Несколько предприятий и крупных розничных продавцов в Сан-Франциско уже приняли решение, над которым в настоящее время размышляет Зайд, закрыв свои двери, поскольку количество краж в розничной торговле действительно растёт устрашающими темпами.


Гигант розничной торговли Whole Foods закрыл свой огромный флагманский магазин в Сан-Франциско из-за большого количества преступлений всего через год после его открытия. Гигант розничной торговли Walgreens также закрыл несколько своих магазинов в Сан-Франциско, сославшись на аналогичные причины, такие как массовые кражи в магазинах.


Около 135 предприятий и владельцев собственности уже подписали петицию с требованием «полного возмещения» городских налогов, уплаченных ими в 2022 году из-за проблем с преступниками, а также проблем, связанных с уборкой мусора.


Согласно исследованию национальной безопасности розничной торговли, проведенному Национальной федерацией розничной торговли США в 2022 году, в 2021 году ритейлеры потеряли в общей сложности 94,5 миллиарда долларов в результате краж в магазинах. Эта сумма больше, чем в 2020 году — тогда она составляла 90,8 миллиарда долларов.


Опрос, проведенный Национальной федерацией розничной торговли США, показывает, что 51% потребителей считают закон слишком мягким по отношению к магазинным ворам.






Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Калифорния   Сан-Франциско   Страх и ненависть   грабеж   грабители   жизнь в сша   магазинные воришки   
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14  комментариев
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Джем 2 часа назад
правят корпорации и крупный бизнес, и им пофиг на маленькие магазины и их владельцев. Чем им сложнее будет - тем меньше будут лезть в политику
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15k
Элитный тигр 19 минут назад
Ну не верю, там люди все друг другу улыбаются и никогда не воруют, а только все дарят друг другу.
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3k
веселый просто Полчаса назад
Зато в США демократия
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2k
Alex 39 минут назад
Правильной дорогой идете, свиньи
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7k
Nikolay 46 минут назад
Чему он удивляется? За грабеж талибы руки рубят, а американская полиция еще и платочком вслед помашет, чтобы ненароком на обидеть. Нефиг было по любому поводу полицейских сажать, грабителя застрелил - копа в тюрьму, наркоман при задержании помер - копа в тюрьму и т.д. и т.п.
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33k
АнтонПолднев 50 минут назад
Политики должны уже начать что-то делать, потому что это хуже, чем Афганистан или Ирак(с)
Поржал. Вашим политикам не до вас, у них другие проблемы. На границе России. А вы хоть убейтесь там.
Ссылка youtu.be
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10k
BarOb Час назад
Возвращайся в Афганистан казаны отливать. Хочет чтобы было сытно, да ещё безопасно. Приехал в другую страну - подстраивайся, не нравится - никто не держит. Зачем критиковать местный уклад жизни, нигерам нравится воровать, белым извиняться, всех всё устраивает
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6k
ManRox Час назад
Так есть возможность уехать обратно в Афганистан, там откроет лавку
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75k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<Ограбленный иммигрант утверждает, что Сан-Франциско хуже, чем его родной Афганистан>>
----------
запад медленно но верно становится уже догнивающим изнутри.
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5k
Горожанин 2 часа назад
"У нас есть проблема с наркотиками..."

Проблема? Это давно не проблема в мире либеральной шизофрении))
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