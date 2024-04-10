Турист заразился смертельным вирусом в парке обезьян

В конце февраля 37-летний мужчина подвергся нападению стаи обезьян в гонконгском парке Кам Шан, также известном как Обезьяний холм. Турист подхватил опасный вирус и попал в реанимацию.
Путешественник был доставлен в больницу 21 марта с высокой температурой и без сознания. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.
Анализы показали, что он подхватил вирус герпеса B, или обезьяний герпес, который обычно содержится в слюне, моче и фекалиях макак.
Вирус крайне редко встречается у людей, но может привести к серьёзным неврологическим проблемам, включая энцефалит и повреждение мозга.
Он безвреден для приматов, но убивает от 70 до 80% зараженных людей.
Симптомы схожи с гриппом: лихорадка, озноб, боли в мышцах, усталость и головная боль. На месте укуса или царапины могут появиться пузырьки (язвочки).
В настоящее время нет вакцины против герпеса В. Лечение включает в себя симптоматическую терапию и приём противовирусных препаратов.
Это первый случай заражения человека обезьяньим герпесом в Гонконге, но ранее заболевание встречалось в США, Канаде и Китае.
Вирус герпеса B обнаружили в 1932 году, с тех пор было зафиксировано 50 случаев заражения среди людей.
Департамент здравоохранения Гонконга призывает не контактировать с дикими обезьянами и не кормить их, чтобы снизить риск инфицирования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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