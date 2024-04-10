Турист заразился смертельным вирусом в парке обезьян

Путешественник был доставлен в больницу 21 марта с высокой температурой и без сознания. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

Анализы показали, что он подхватил вирус герпеса B, или обезьяний герпес, который обычно содержится в слюне, моче и фекалиях макак.