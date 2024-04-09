В Приднестровье женщина угощала детей на улице "домашней" выпечкой с крысиным ядом

Весна страшна психическими обострениями. В Екатерининском парке Тирасполя жещина, прогуливаясь по аллеям, угощала ребятню «ароматной выпечкой». Как выяснилось позже, вкусняшки были с сюрпризом, а если точнее, то с крысиным ядом. Только чудом никто не пострадал.
Женщина с недобрыми намерениями и пакетом, набитым опасными гостинцами увидела капризничающего ребёнка и решила угостить его чем-то, похожим на кекс. К счастью, мама малыша проявила бдительность и, как выяснилось позже, тем самым спасла своему сыну жизнь. Со слов родительницы, через несколько минут она почувствовала зловонный аромат из сумки и решила догнать подозрительную женщину. Ответа на вопрос о составе гостинца, ответ мама ребенка не получила.
Когда в начавшуюся перепалку вмешались полицейские, дамочка опешила. Чтобы убедить взволнованную родительницу, что угощение безопасно, странной женщине предложили съесть кекс, такой же, каким она угостила ребенка.
Дамочка отказалась это делать, сославшись на религиозные убеждения. Когда правоохранители заглянули в черный пакет, то обнаружили в нем огромный мешок с крысиным ядом. Как оказалось, до этого женщина успела угостить еще нескольких детей — один из них даже откусил смертельно опасный кекс. Когда правда вскрылась, ребенок уже почувствовал недомогание, его доставили в больницу с подозрением на отравление.
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