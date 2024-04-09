В Приднестровье женщина угощала детей на улице "домашней" выпечкой с крысиным ядом

Когда в начавшуюся перепалку вмешались полицейские, дамочка опешила. Чтобы убедить взволнованную родительницу, что угощение безопасно, странной женщине предложили съесть кекс, такой же, каким она угостила ребенка.

Дамочка отказалась это делать, сославшись на религиозные убеждения. Когда правоохранители заглянули в черный пакет, то обнаружили в нем огромный мешок с крысиным ядом. Как оказалось, до этого женщина успела угостить еще нескольких детей — один из них даже откусил смертельно опасный кекс. Когда правда вскрылась, ребенок уже почувствовал недомогание, его доставили в больницу с подозрением на отравление.