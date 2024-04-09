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В Приднестровье женщина угощала детей на улице "домашней" выпечкой с крысиным ядом

В Приднестровье женщина угощала детей на улице "домашней" выпечкой с крысиным ядом

Автор:
09 апреля 2024 23:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Приднестровье   весенние обострения   выпечка   крысиный яд   парк   угощения   
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Весна страшна психическими обострениями. В Екатерининском парке Тирасполя жещина, прогуливаясь по аллеям, угощала ребятню «ароматной выпечкой». Как выяснилось позже, вкусняшки были с сюрпризом, а если точнее, то с крысиным ядом. Только чудом никто не пострадал.

Женщина с недобрыми намерениями и пакетом, набитым опасными гостинцами увидела капризничающего ребёнка и решила угостить его чем-то, похожим на кекс. К счастью, мама малыша проявила бдительность и, как выяснилось позже, тем самым спасла своему сыну жизнь. Со слов родительницы, через несколько минут она почувствовала зловонный аромат из сумки и решила догнать подозрительную женщину. Ответа на вопрос о составе гостинца, ответ мама ребенка не получила.

Когда в начавшуюся перепалку вмешались полицейские, дамочка опешила. Чтобы убедить взволнованную родительницу, что угощение безопасно, странной женщине предложили съесть кекс, такой же, каким она угостила ребенка.

Дамочка отказалась это делать, сославшись на религиозные убеждения. Когда правоохранители заглянули в черный пакет, то обнаружили в нем огромный мешок с крысиным ядом. Как оказалось, до этого женщина успела угостить еще нескольких детей — один из них даже откусил смертельно опасный кекс. Когда правда вскрылась, ребенок уже почувствовал недомогание, его доставили в больницу с подозрением на отравление.

Источник:

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Метки: Приднестровье   весенние обострения   выпечка   крысиный яд   парк   угощения   
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9  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
надо было прям там ей и скормить эту выпечку...
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33k
Юрьевич 4 минуты назад
Дешёвые актёры...
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14k
Владимир 50 минут назад
Че за социальная реклама ? Постанова же.
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1k
Moon24 Час назад
Новое средство от детских капризов ) Дамочка точно больная - никому в здравом рассудке детать такое в голову не придет
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15k
жорик Час назад
как-то всё странно выглядит, мент без знаков отличия и якобы взволнованная мамаша чуть не заржала, постанова голимая
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3k
Saplus Час назад
Яд на рынке "Садовод" поди брала )
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1427 постов (1356 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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